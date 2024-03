"Nunca más lo volverá a entrevistar": Magaly cuadra a su reportera por vincularse con Julián Zucchi

Magaly Medina nuevamente habló de la polémica que se ha desatado a raíz de las imágenes de Julián Zucchi besándose con su reportera por lo que la conductora recalcó que su trabajadora va a tener que mantener su distancia de cualquier nota, reportaje o informe que se le realice a la argentino.

Como se sabe Julián recalcó el día de ayer que entre él y la reportera se está creando una bonita amistad y que por lo pronto solo son salientes exclusivos el tiempo lo dirá Sí están destinados a formar una linda relación.

La parcha

En el último programa de Magaly TV la firme la conductora habló nuevamente de su trabajadora quien ha sido vinculada a Julián Zucchi y con quién al parecer estaría en camino de formar una relación.

Sin embargo, la periodista reveló que mientras que su vida personal no afecte su desenvolvimiento profesional no le interesa lo que pase después de su horario laboral con su reportera.

Pese a ellos dejo en claro que Priscila Mateo no volverá a realizar alguna nota que involucre a Julián Zucchi ya que ambos se comparten un vínculo más que amical por lo que no considera correcto que se mezcle los sentimientos con el trabajo.

"Mientras dure esta relación nunca más va a volver a entrevistar a Julián Zucchi", reveló la conductora.

Hasta el momento la posible relación entre la reportera y el actor le aviso en stand by debido al escándalo que se ha suscitado y tras las fuertes declaraciones que ha brindado Yiddá Eslava.

Julián Zucchi niega infidelidad

Julián Zucchi reveló para el programa de Magaly Medina que su relación con Yiddá Eslava venía de mal en peor, que hasta el le ofreció ir a terapia pero la actriz se negó, debilitando así cualquier posibilidad de retomar su relación.

"Nosotros veníamos en crisis, siempre fui yo el que promoví ir a terapia de pareja para solucionar ciertos temas que veníamos teniendo en los últimos años. Primero Yiddá me termina a mí o me pide un tiempo", dijo inicialmente Julián.

Asimismo, confesó que hubo otro quiebre en su relación por lo que decide viajar hasta Argentina para pensar sobre cómo será su vida una vez separados, cabe resaltar que ambos compartieron 12 años de sus vidas.

Es por ello que Julián cuenta que al momento del segundo quiebre le propone recurrir a ayuda profesional pese a ello Yiddá no quiso por lo que agarró sus maletas y se fue a su país natal, siendo ahí la presunta infidelidad.

"Luego volvió a haber otra ruptura con la esperanza de volver a la psicóloga, ella no quiso volver a la psicóloga, ahí es donde me voy a Argentina a ver cómo va ser mi nueva vida", comentó el actor.

Finalmente, Julián aseguró que jamás le fue infiel a Yiddá y que solo fue a visitar a una amiga en Argentina y eso se habría prestado para todo tipo de malinterpretaciones.

"No fue una infidelidad, solo me vi con una amiga y eso puede ser interpretado de otra persona, son versiones distintas. Fui a su casa a conversar con ella. Ella tenía mi GPS y sabía en qué lugar yo estaba. Yo no tenía su GPS", dijo Julián Zucchi.