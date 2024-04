Peluchín liquida a conductora argentina Yanina Latorre: "Aquí nadie te conoce, chupe de Tinelli"

El ambiente en la televisión de farándula se calentó notablemente cuando Rodrigo González, más conocido como 'Peluchín', enfrentó a Yanina Latorre durante una transmisión en vivo. El enfrentamiento comenzó después de que Latorre hiciera comentarios que fueron mal recibidos por el público peruano, desencadenando una serie de críticas hacia la conductora de LAM y amiga cercana del famoso Marcelo Tinelli.

Rodrigo González liquidó a Yanina Latorre

En medio del programa "Amor y Fuego", Rodrigo González respondió con dureza a las declaraciones de Latorre, quien había insinuado que los medios peruanos estaban desinformados sobre la situación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. "¡Tranquila Susana Jiménez, aquí nadie te conoce! Lo único que estamos tratando era ver si son consecuentes las versiones que has manejado, la relación no ha pasado por su mejor momento, no necesitamos tu data para saber eso", expresó González, poniendo en tela de juicio la relevancia de Latorre en Perú.

Rodrigo no se detuvo ahí y lanzó un comentario que avivó aún más la polémica: "Más que amiga (de Tinelli) parece su chupe, le da las directivas para ver cómo tiene que soltar las bombas". Este ataque verbal hacia Latorre fue en respuesta a sus afirmaciones de que la prensa peruana estaba "fumando de la buena" al malinterpretar la naturaleza de la relación entre Figueroa y Tinelli.

Rodrigo González a Yanina Latorre: "¿ella va a venir a minimizarnos? Una eterna panelista. No sabía que era Susana Giménez". #amoryfuego #lam pic.twitter.com/2eX4GeCWXw — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 24, 2024

La situación escaló cuando 'Peluchín' criticó la manera en que Latorre maneja su rol como periodista, sugiriendo que su cercanía con Tinelli podría comprometer su objetividad. "Con educación ella podría sustentar sus argumentos, pero como no los tiene apela a este discurso", señaló González, cuestionando la integridad periodística de la conductora argentina.

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre Peluchín?

Desde Argentina, Yanina Latorre había atacado, desde su espacio en "LAM", a Rodrigo González y a Gigi Mitre, para defender su credibilidad y profesionalismo. Yanina enfatizó que no necesitaba de escándalos para validar su trabajo. "Chicos de Perú están fumando de la buena y hablando de teorías conspirativas", replicó, marcando distancia con las críticas de los presentadores peruanos.

Aseguró que sus comentarios eran precisos y basados en hechos, y no en simples rumores. "Primero, a los dos bolud** que al principio dijeron 'Después de que dé una mala data' no. Mala data no di, dije que ellos están separados y en crisis, y eso no es invento... Payasos son ellos", afirmó Latorre, buscando reafirmar su posición frente a las críticas recibidas.

Yanina Latorre a Peluchín y Gigi de #amoryfuego: "dos boludos.. mala data no di. Payasos son ellos" #LAM pic.twitter.com/gT0KlwAXAX — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 24, 2024

La discusión no solo resalta las tensiones entre figuras mediáticas de diferentes países sino también muestra cómo la farándula puede cruzar fronteras y encender debates en distintos entornos culturales y mediáticos. Mientras Rodrigo González sigue defendiendo su postura en "Amor y Fuego", la controversia entre él y Yanina Latorre sigue capturando la atención de audiencias en ambos países, esperando ver cómo se desarrollará este enfrentamiento en futuras emisiones.