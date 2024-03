¡Qué pasó! Uchulú perdió el viaje a Cancún que ganó en 'La casa de Magaly'

La muy querida "Uchulu" confesó recientemente que no pudo viajar a Cancún, premio que recibió en el popular reality 'La casa de Magaly' tras haberse ganado el cariño de todos los televidentes por su simpatía y su sencillez en el segmento.

Sin embargo, la actriz cómica lamentó no haber podido disfrutar de las maravillas que ofrece México debido a un problema que no pudo resolver a tiempo.

Se quedó sin premio

Uchulu reveló para un diario local que no logró viajar a Cancún el premio que recibió en el programa de Magaly Medina, venga reality que produjo junto a diversos personajes del espectáculo y el cual desató la polémica en su momento.

Sin embargo, la humorista asevero que tenía todas las ganas de poder aprovechar ese premio para darse un relajo de todas sus actividades laborales pero la demanda de su trabajo hizo que no pudiera alcanzar a la fecha pactada para que pueda canjear estos boletos.

Como se recuerda, recientemente la Uchulu ha inaugurado "Bechitos restobar", un lugar para comer y relajarse en Pucallpa y al parecer este proyecto habría tomado todo su tiempo y atención por lo que dejó pasar este viaje por el que había soñado.

La cómica confirmó que este viaje solamente era válido hasta el mes de marzo pero en este tiempo ella se encontraba bastante ajetreada con sus proyectos personales por lo que no le dio tiempo de organizarse para este viaje.

"No he podido viajar por cosas de trabajo y se me cruzaban los tiempos y ya no pude ir", dijo Uchulu.

Además, reveló que por más que quería sortear o regalar estos pasajes de avión no pudo hacerlo ya que estaba registrado con sus datos personales los cuales serán intransferibles a otra persona.

"Con sinceridad he estado trabajando en lo de "Bechitos restobar" dos meses, me he estado recuperando de mi operación y son varios meses que no he podido hacer muchas cosas. Luego he tenido reuniones de trabajo y he estado pendiente de la construcción de la casita de mi mamá", dijo la cómica.

Pese a ella no descarta que con el tiempo pueda tener el dinero suficiente para costearse este viaje por el que había esperado.

'La Uchulú' inaugura su propio restobar en Pucallpa

La famosa tiktoker 'La Uchulú' ha decidido dar un gran paso en su vida y ha invertido todos sus ahorros en un nuevo restobar en su querida Pucallpa. La influencer está más que emocionada de aventurarse en el mundo gastronómico y ha celebrado con entusiasmo la inauguración de su nuevo local, 'Bechitos Restobar'.

"Bechitos Restobar es un sueño hecho realidad gracias al apoyo de todos los uchulitos de Pucallpa, del Perú y del mundo. Estoy 100% agradecida con ustedes por siempre apoyarme en todos los proyectos que realizo", compartió emocionada 'La Uchulú' en un video en sus redes sociales.

El restobar, ubicado en la avenida Universitaria Mz A Iote 7, en el distrito de Yarinacocha, recibió una gran acogida en su día de inauguración, con amigos, familiares y seguidores de 'La Uchulú' llenando el local para celebrar este logro tan especial. El ambiente fue de fiesta y alegría, con todos compartiendo la emoción de este nuevo comienzo para 'La Uchulú'.

"Estoy muy feliz de poder ofrecer este espacio a la comunidad. Quiero que Bechitos Restobar sea un lugar donde la gente pueda venir a disfrutar de buena comida y buenos momentos", expresó 'La Uchulú' durante la inauguración.