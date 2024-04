¡Se dejan ver juntos! Julián Zucchi y Priscila Mateo fueron captados caminado de la mano

¡Se armó el escándalo en la farándula! Julián Zucchi, el productor argentino que ha estado en el ojo del huracán por su batalla legal con su ex Yiddá Eslava, no pierde el tiempo en el amor. Y es que se le vio de la mano con su reportera, no oculta para nada.

Julián Zucchi fue captado de la mano con Priscila Mateo

El actor argentino Julián Zucchi, conocido por su turbulenta historia con su ex Yiddá Eslava, está causando revuelo una vez más. ¿La razón? Su romance con la reportera Priscila Mateo, del programa "Magaly TV La Firme".

El fin de semana pasado, las cámaras de "Amor y Fuego" captaron a Julián Zucchi y Priscila Mateo caminando de la mano por las calles de la ciudad. ¡Sí, leyeron bien! De la mano. Esto desató un torbellino de especulaciones sobre el estado de su relación, especialmente porque se pensaba que habían terminado. Pero parece que no es así, y las imágenes no mienten.

"¡Ahí están, ahí los ves a Julián y su reportera, caminando de la mano, Priscila! ¡No son imágenes que se han viralizado, son imágenes de mis rodriguistas que demuestran que separados no están!", exclamó emocionado Rodrigo González, conductor del programa, mientras compartía las fotos en vivo.

Y claro, la compañera de Rodrigo, Gigi Mitre, no se quedó atrás: "¡Nunca se han ocultado!", sentenció. Así que parece que Julián Zucchi y Priscila Mateo están decididos a que el mundo sepa de su romance.

Priscila demuestra su amor en Instagram

Luego de que se difundiera un audio de Julián Zucchi confesando su infidelidad a Yiddá Eslava, el actor subió a un video en Instagram invitando a sus detractores que lo insulten. Priscila Mateo respondió su publicación en Instagram.

"¡Uyyy, llegó mi momento Julián! Ay, pero qué puedo decirle a la persona más linda y más buena que estoy conociendo", escribió la reportera. Ante esto, Julián respondió: "Jajajajaja pero aprovecha porque mira que ya desde mañana no te voy a permitir jajajaja Tú eres la persona más linda , más tierna y más buena!!!".

¿Pero quién es Priscila Mateo? Bueno, su nombre completo es Priscila Karen Mateo Guerrero, y es toda una figura en el mundo del espectáculo. Se dice que tiene alrededor de 32 años y, aunque su estatura exacta es un misterio, sabemos que es más baja que Julián Zucchi. Estudió Comunicaciones en la Universidad San Ignacio de Loyola y ha trabajado duro para ganarse un lugar como reportera en "Magaly TV La Firme".

Y vaya que ha entrevistado a muchas celebridades. Incluso ha tenido la oportunidad de hablar con la expareja de Yiddá Eslava, sí, la misma ex de Julián Zucchi. ¿Coincidencia o destino?

Con todo este revuelo, no podemos evitar preguntarnos qué deparará el futuro para Julián Zucchi y Priscila Mateo. ¿Será que este romance es para toda la vida o simplemente una aventura del momento? Seguiremos atentos a todas las novedades y les traeremos los detalles más jugosos del mundo de la farándula.