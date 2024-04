¡Se sincera! Anahí de Cárdenas se confiesa tras vencer el cáncer de mama: "Tengo los pez*nes tatuados"

La talentosa actriz Anahí de Cárdenas brindó una exclusiva entrevista para un programa de podcast en donde reveló detalles de su vida personal tras enfrentar una dura batalla contra el cáncer de mama de la que salió victoriosa.

La modelo aprovecha cada momento en sus redes sociales para hacer un llamado a todas las mujeres para que puedan realizarse chequeos anuales que les permita hacerse un despistaje de cáncer.

Sin 'paltas'

La carismática Anahí de Cárdenas siempre se ha caracterizado por ser una mujer directa sin darle muchos rodeos a lo que quiere expresar y esta no fue la excepción ya que la actriz se confesó en una entrevista exclusiva.

La artista conversó con Macla Villamonte quién tiene un programa de podcast llamado 'Cuestión de cuestionar' en ese espacio diversos personajes conocidos se han sentado para revelar detalles bastante íntimos de su vida personal y esta vez fue el turno de Anahí.

Como se sabe la actriz atravesó un cáncer de mama que por poco y amenaza su vida, sin embargo, el apoyo constante de su familia y de las personas que la quieren fue fundamental para vencer esta enfermedad Y hoy por hoy será una sobreviviente ejemplo de valentía.

Sin embargo Anahí reveló que sus senos siempre ha sido un tema físico que le ha quitado el sueño ya que nunca estuvo contenta con la forma de 'pechonalidad'.

"Toda la vida he odiado mis tetas, de hecho yo me operé las tetas cuando tenía 17, me puse tetas pero nunca me quedaron como yo quería", dijo la actriz entre risas.

Es ahí donde reveló que producto del cáncer que padeció tuvieron que extirpar un seno, esto le costó poco a poco asimilar ya que no se sentía totalmente ella.

"Me quitaron mi teta favorita porque la otra era la que menos me gustaba, cuando me vi sin teta me costó un rato mirarme al espejo a reconocerme a verme", agregó.

Es así que Anahí reveló que eso no fue todo ya que el seno que le quedaba terminó presentando algunos nódulos que nuevamente podrían amenazar su vida.

"Durante mis quimioterapias me salieron como tres nódulos en la otra y era como que 'basta' y me saqué la otra teta", dijo Cárdenas.

Lo que ha causado revuelo es que a raíz de que se quedó sin senos la actriz pudo diseñar unos como ella siempre los quiso e incluso confesó un detalle que le hace sentir orgullosa.

"Pude diseñar mis pezones como siempre los quise y me los tatué. Me encantan mis tetas mis pezones son perfectos", concluyó entre risas la actriz.

Anahí de Cárdenas a dos años de vencer al cáncer

Anahí de Cárdenas sorprendió a todos hace algunos años al anunciar que le habían detectado un cáncer de mama. Afortunadamente, luego de un largo tratamiento y una lucha constante, la reconocida actriz peruana logró vencer a aquella terrible enfermedad.

Ya pasaron más de dos años desde aquel diagnóstico que le indicaba que estaba libre del cáncer y Anahí quiso recordarlo. "Han pasado 2 años y 4 meses ya desde mi diagnóstico y ver estos videos solo me confirma lo agradecida que estoy con esta nueva vida que se me ha regalado", escribió.

Asimismo, se mostró muy agradecida de poder disfrutar de la vida nuevamente y vivir al máximo. "Estoy tan agradecida. Todos los días de mi vida, aunque las cosas no siempre vayan bien, aunque las cosas se pongan difíciles, intento aprender, agradecer, VIVIR. Nada es imposible, se los prometo", señaló.

"Si he podido con esto, puedo con TODO ¡Me he puesto metas más grandes aun! ¡Estoy segura que voy a cumplirlas! #vamoscontodo Quien sabe, ¡quizás la próxima canción en tendencia en redes sea la mía! ¡Quizás el próximo Oscar sea mío! Gracias Dios, gracias Universo, gracias Vida", finalizó la actriz.