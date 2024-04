Martita, la madre de Milett Figueroa, indignada tras revelaciones de Cande Lecce: "Sabes el significado de extorsionadores"

El programa magazine 'América hoy' contactó a Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, para indagar sobre el escándalo que implica a Marcelo Tinelli. Como se ha mencionado previamente, la influencer argentina Cande Lecce reveló haber mantenido una relación amorosa con el conductor de 'Bailando'.

Ante ello, la señora Martita sorprendió con sus declaraciones, pues dejó una grave acusación contra Cande Lecce. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Madre de Milett Figueroa acusa a Cande Lecce

Recientemente la producción de América Hoy se contactó con la madre de Milett Figueroa para conocer detalles sobre el supuesto amorío que tuvo Marcelo Tinelli con Cande Lecce. En ese sentido, doña Martita dio sus descargos de los hechos sorprendiendo con una grave acusación contra la joven influencer.

"Conocías a esta chica (Cande Lecce)", le pregunta el periodista de América hoy' a Martita, a lo que ella responde con una grave acusación: "Sabes el significado de extorsionadores". La madre de la modelo continúa: "Interpreta lo que pongo, para que llamen a Argentina y averigüen quién es". El periodista le pregunta para qué sea más clara: "¿Están extorsionando a alguien de tu familia?".

Martha responde: "A nosotros no", el comunicador le hace una nueva pregunta. "¿Y a Marcelo (Tinelli)?", Valcárcel responde: "Averigüen. Nosotros no tenemos nada que ver".

Mánager de Cande Lecce revela detalles del supuesto amorío

En el último episodio de América Hoy, Agustín compartió que la relación entre Cande y Marcelo continuó hasta finales de 2023, mientras Tinelli aún estaba involucrado sentimentalmente con Milett Figueroa: "Ella seguía hasta diciembre con él". Estas revelaciones sorprendieron tanto a los presentadores como al público, ya que cada día se revelan más detalles sobre esta controvertida situación.

Además, contó que Lecce y Tinelli aún mantuvieron contacto hasta principios de 2023: "(Cande) tiene conversaciones hasta enero y febrero con él, tiene llamadas, mensajes". Por último, indicó que la influencer argentina no tiene inconvenientes en soltar los chats y llamadas a la prensa: "No tiene problemas, si tiene que mostrarlo en vivo, los muestra, no tiene problema"

Cabe resaltar que esta polémica sale a la luz por las declaraciones de la influencer Cande Lecce, quien asegura que tuvo un amorío con Marcelo Tinelli cuando él estaba iniciando su relación con Milett Figueroa. "Empezamos a salir desde mayo del año pasado y no sé si puedo decir fecha, pero fue hasta diciembre", confesó la bella modelo un poco tímida al reportero del canal argentino. Por obvias razones, doña Martita ahora no se guardó nada y lanzó una fuerte acusación contra Lecce.