"Siempre le voy a desear lo mejor": Gino Assereto habló sobre la nueva relación de Jazmín Pinedo

El popular Gino Assereto formará parte de la nueva temporada de 'El Gran Chef Famosos' y lo podremos ver desde este martes en Latina. Ante ello, en una reciente entrevista para un medio local, el exchico reality también aprovechó en opinar sobre la actual relación de la madre de su hija, Jazmín Pinedo.

Por tal motivo, reveló que mantiene bastante comunicación con ella debido a su pequeña hija. En ese sentido, le deseo lo mejor la popular 'Chinita'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Gino Assereto le desea lo mejor a Jazmín Pinedo

En una reciente entrevista para un medio local, Gino Assereto fue consultado sobre cómo lleva su relación con su expareja y madre de su hija, Jazmín Pinedo. Ante ello, el exchico reality sostuvo que mantiene constante comunicación con ella por su menor hija. Incluso, reveló que tiene los mejores deseos para ella en su nueva relación amorosa con su novio uruguayo.

"Con ella siempre mantengo contacto por el tema de nuestra hija. Nos llevamos muy bien, que creo que es lo más importante, y feliz porque le está yendo bien, y su felicidad siempre va a ser algo bonito y siempre le voy a desear lo mejor", sostuvo Gino Assereto, quien formará parte de la nueva temporada de El Gran Chef Famosos.

De igual forma, se mostró agradecido por la oportunidad de participar en el reality culinario, el cual obtiene mayor popularidad con el paso de sus temporadas.

Emocionado por su participación en 'El Gran Chef'

Gino Assereto ha dejado en claro que quiere dejar atrás la etapa de 'chico reality', por eso está explorando nuevas oportunidades que le permitan desarrollarse como artista. Por ello, optó por dejar de lado las competiciones físicas para sumergirse en el ámbito culinario con su participación en 'El gran chef famosos'.

"Me siento agradecido, feliz, una nueva experiencia, nuevos aprendizajes y con muchas ganas de empezar a divertirme, a disfrutar y sobre todo divertir a todas las personas que nos van a estar viendo a partir del 2 de abril. La verdad, ahorita estoy muy enfocado en este nuevo proyecto, los ciclos se cierran. Hoy es un nuevo ciclo para mí, nuevos aprendizajes y enseñanzas", agregó el exchico reality.

"Me gustaría hacer mil cosas, creo que en el camino se van a ir dando las cosas, soy de las personas que fluyen en su día a día. Como dije no tenía intención de regresar a televisión, me dieron esta oportunidad, acepté este reto y me siento contento. Es un nuevo ciclo y estoy seguro que de aquí en adelante van a venir muchas cosas bonitas en mi vida", reveló Gino Assereto para un medio local.