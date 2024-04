Usuarios respaldan a Natalie Vértiz tras críticas de Ethel Pozo por dárselas de 'misia': "Pobre no eres"

En el universo del espectáculo peruano, no es raro que surjan controversias, y esta vez el centro de atención es el intercambio de palabras entre Natalie Vértiz y Ethel Pozo. Ambas mediante sus programas han soltado declaraciones que han afectado su relación. La sobrereacción de Ethel Pozo ha generado muchos comentarios en redes sociales.

¿Qué pasó entre Natalie Vértiz y Ethel Pozo?

En el mundo del espectáculo peruano, las chispas vuelan cuando las celebridades se enfrentan, y esta vez, las protagonistas fueron Natalie Vértiz y Ethel Pozo. Todo empezó cuando Natalie hizo comentarios sobre la sorpresa que mostró Ethel al visitar la casa de Jefferson Farfán, sugiriendo que Ethel exageraba, pues ella misma vive en una casa de tamaño similar.

Natalie Vértiz a Ethel Pozo: "Se sorprende de la casa de la Foca y su casa es del mismo tamaño.. la he escuchado decir que no paga Fast Past (en Disney) bien que paga Mega Fast Past" #EstásEnTodas 😦👇🏼 pic.twitter.com/rW3hmOzI52 — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 14, 2024

La situación se intensificó cuando Natalie mencionó que Ethel disfrutaba de pases privilegiados en Disney, algo que Ethel negó rotundamente. Ethel respondió en su programa, subrayando la falta de empatía de Natalie al hablar sobre el gasto en pases rápidos para Disney: "Para mí, hay falta de empatía al decir públicamente que te gastas $575 en 'fast past' de Disney, cuando hay mucha gente que realmente sufre para llegar a fin de mes con un sueldo mínimo", se defendió Ethel.

Este intercambio no tardó en llevarse a las redes sociales, donde los usuarios se volcaron a apoyar a Natalie por su franqueza y criticar lo que percibían como una "falsa modestia" por parte de Ethel. "La falsa modestia es peor que la falsa empatía", señaló un usuario, reflejando un sentir general en las redes sociales.

Además, Ethel anunció en su programa el fin de su amistad con Natalie y Yaco Eskenazi, dejando en claro que las cosas entre ellos no volverán a ser como antes: "No se puede mentir", dijo firmemente.

Un debate en redes donde Natalie parece ganar

Este episodio ha encendido el debate sobre la autenticidad y la integridad en el mundo del entretenimiento, con muchos apoyando a Natalie por su disposición a hablar claro y criticar las apariencias engañosas.

"Me parece falta de empatía decir lo que gastas, pero sí paran sacando el costo de cómo se viste Paolo Guerrero, Farfán y Cueva, y todo lo que cuesta vestirse como ellos, y encima mañana van a poner de cómo vive Farfán. NO HAY QUE SER DOBLE MORAL", "La falsa modestia es peor que la falsa empatía", "Falta de empatía también es verte en TV cuando muchas personas con talento de verdad no tienen oportunidad", "Querida, POBRE no eres y eso todos lo sabemos. Lo de Natalie ni se ve que lo dice con mala vibra", escriben algunos usuarios.

Ethel Pozo a Natalie Vértiz y a Yaco Eskenazi luego de contar que ayer mediante una llamada cortaron la amistad: "Unos eran hasta diciembre que trabajábamos juntos y ahora son otros." 😦🔥 #américahoy pic.twitter.com/lnufZdAXYc — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 15, 2024

Mientras tanto, Ethel se ha visto en la necesidad de defender su posición y tratar de aclarar su perspectiva ante una audiencia que parece inclinarse hacia el lado de Natalie. La ex Miss Perú ha sido aplaudida por su valentía al enfrentar lo que muchos consideran hipocresía en la industria del entretenimiento.

"Parece que todo es broma de Nathalie Vértiz, pero lo malo es que Ethel se lo ha tomado en serio, pero se nota que es broma. Así que calma", "No creo que Nathalie lo haya dicho en mala onda", comentaron los internautas.

Esta controversia no solo ha sido tema de conversación en las redes sociales, sino que también ha provocado una reflexión más profunda sobre cómo las figuras públicas gestionan su imagen y cómo el público percibe esas acciones. Con la batalla de palabras aún fresca, parece que tanto Natalie como Ethel seguirán siendo foco de atención mientras la gente sigue de cerca este drama lleno de declaraciones y respuestas públicas.