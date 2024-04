Yaco Eskenazi revela crisis matrimonial con Natalie Vértiz: "Nos convertimos en dos extraños"

Yaco Eskenazi proporcionó información sobre una dificultad en su matrimonio que experimentó en el pasado con su esposa, la influencer Natalie Vértiz. El conocido 'Turco' apareció en el set del programa de Magaly Medina y explicó cómo los desafíos de comunicación y las exigencias de sus carreras profesionales generaron una separación significativa en su relación.

Recordemos que Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi son considerados una de las parejas más sólidas del medio. No obstante, pocos saben que estuvieron al borde de la separación. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Yaco Eskenazi revela fuerte crisis matrimonial con Natalie Vértiz

El ahora conductor de programa deportico, reconocido por su participación en el programa de televisión 'Esto Es Guerra', admitió que antes del nacimiento de su segundo hijo, él y la ex Miss Perú pasaron por momentos de tensión debido a los viajes frecuentes de ella y los compromisos laborales de ambos, lo que afectó considerablemente la comunicación en la pareja.

Recordemos que las dos personalidades se casaron el 11 de julio de 2015 en una ceremonia civil transmitida por América TV, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del medio. A pesar de los obstáculos que han enfrentado en su relación, ambos expresaron abiertamente y demostraron que el amor y trabajar juntos pueden vencer las dificultades, dándoles una oportunidad renovada para fortalecerse como familia.

Se convirtieron en dos extraños

En charla con con la presentadora de 'Magaly TV La Firme', el también conductor narró que hubo un tiempo en que la frialdad invadió su relación y afectó la comunicación. "En esa época, Natalie viajaba mucho y yo estaba en casa; entonces, se fue abriendo una brecha", explicó Eskenazi.

"Nos estábamos convirtiendo en dos extraños y no nos dimos cuenta hasta que dijimos hay que sentarnos a hablar. Ella me dijo 2 cosas que a mí me entraron claramente", añadió. No obstante, agregó que la pandemia les dio la oportunidad de reflexionar y mejorar su relación, especialmente con la llegada de su segundo hijo. Este evento les permitió volver a conectar y reafirmar el amor y compromiso que comparten.

"Dije, 'claro, yo tengo que darme cuenta de esto, de cambiar esto'. Y ella también entendió. Y vino la pandemia; dijimos que ese era el momento para tener a nuestro segundo bebé y lo tuvimos. Digamos que la relación renació", resaltó.

Yaco Eskenazi también destacó la importancia de reconocer los errores y aprender de ellos para fortalecer la relación. "No significa que todo el día nos llevamos bien y todo el día estamos sonriendo, no, pero para eso está la comunicación. Nosotros conversamos mucho y prevalece el amor que nos tenemos", finalizó.