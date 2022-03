¿Excuñis de Yahaira confirma relación con Farfán?: “tengo su respaldo”

Compartir Facebook

Olenka Mejía, escuñada de Yahaira Plasencia, se refirió a la posible relación con el jugador nacional Jefferson Farfán y no negó que existe un querer entre ambos.

“Hay un sentimiento, nadie lo está negando”, se le escucha decir a Olenka en el avance de ‘Amor y Fuego’. “¿Cuándo lo oficializan de una vez?”, le preguntó el reportero, a lo que la excuñis le respondió contundentemente. “Creo que, hasta julio, ahí puede ser. Tengo el respaldo de Jefferson”.

‘Amor y Fuego’ los destapa

El último martes, el programa ‘Amor y fuego’, lanzó un informe en el que expuso algunas coincidencias entre la Jefferson Farfán y la excuñada de Yahaira Plasencia, Olenka Mejía.

Según las imágenes mostradas, ambos estuvieron en la misma habitación, en el mismo ascensor y hasta en la misma casa, pero cada uno por su lado, sin exponerse juntos. “Oh coincidencias! La excuñada de Yahaira Plasencia y la ‘foquita’ Farfán ¿son más que amigos?”, dice la voz en off del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Por si fuera poco, el programa de espectáculos compartió unos videos donde el auto del ‘10 de la calle’ estaría llegando a la vivienda de Olenka. Según contó ‘Peluchín’ en su programa, una fuerte confiable les afirmó que Jefferson y Olenka sí van al mismo edificio y piso, donde hay un dúplex.

“Rodrigo no reveles mi identidad, sí tengo entendido que van al piso 17 de ese edificio que está en Armendáriz”, indicó el conductor. Ante ello, Gigi Mitre se mostró muy sorprendida. “¡Increíble! Está pareja si no me la esperaba (…) Es el mismo (piso), pero no importa después de la foto que hemos visto, la misma mesa, el mismo piso, el mismo marco ahí está”, expresó Farfán.

