Fabio Agostini se burla una vez más del ‘Activador’ tras confrontarlo en vivo: “con mucho amor”

El modelo Fabio Agostini volvió a arremeter contra Anthony y esta vez, vía redes sociales volvió a burlarse del bailarín Anthony Aranda, nueva pareja de Melissa Paredes.

“Me han dicho que te la vas dando de Spiderman por la vida (…) que te trepes por las Paredes no te hace Spiderman”, increpó el ‘Galáctico’ en obvia referencia a Melissa Paredes, actual pareja del bailarín.

El canario usó sus redes sociales para seguir desprestigiando a Anthony Aranda. En su cuenta oficial de Instagram compartió el enlace del video publicado en su cuenta de Tiktok, donde revive la divertida escena de EEG. “Dedicada a todos mis discípulos️. Con mucho amor Lord Agostini”; agregó en la descripción del video, recibiendo el apoyo de los fans, quienes no ven con buenos ojos la presencia de Aranda en ‘Esto Es Guerra’.

Jossmery Toledo chotea a Fabio: “quieres show, no te voy a dar show”

La modelo Jossmery Toledo no entra en rodeos y asegura que Fabio Agostini solo quiere hacer show con ella, luego de que el español dejó entrever que ella le enviaba mensajes y tenía otro tipo de trato con él en privado.

“Mira, yo me río por compromiso, porque no quiero ser malcriada ni nada ¿no? Yo con Fabio no me hablo para nada porque si no él ya estuviera sacando todos los chats, pero yo no me hablo con él, somos compañeros y (Fabio) me molesta, pero es como que ya me da igual”.

“Que enseñe los chats, pues, enseña a ver si yo te escribo, pero yo no le escribo, o sea, no me importa, aparte creo que él tiene su novia en España, así que respeta por favor eso, yo sí respeto a mi saliente de otro lado y respeta también, y yo con él nada que ver”, aseguró Jossmery Toledo.

En ese sentido, Jossmery Toledo reveló que tiene un saliente al que respeta y mandó un contundente mensaje al español: “No sé cómo manejará él, pero yo sí respeto, respeto con el que salgo, así que a mí no me involucren con Fabio, Fabio molesta, molesta y molesta porque quiere show, quiere show, no te voy a dar show”.

“Yo cierro ciclos y los cierro bien, no puedo volver a repetir el mismo plato, no, no hay forma, no puedo volver con un ex, no puedo hacer nada, ni con un saliente, menos con un saliente o no sé cómo habrá sido con él, ni me acuerdo ya”, continuó la expolicía.

