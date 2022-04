Farruko sobre incidente de Will Smith: “fue una prueba del demonio”

Compartir Facebook

El cantante Farruko se unió a la conversación sobre lo ocurrido con Will Smith durante la premiación de los Oscar en donde dio un golpe a Chris Rock en lo que calificó que fue una “prueba del demonio” de la frustración, del ego como de la furia.

Por medio de sus redes sociales, el cantante de música urbana ahora convertido al cristianismo compartió su opinión sobre lo sucedido el pasado 27 de marzo, esto junto a un video con el discurso de Smith cuando recibió el Oscar como “Mejor Actor”.

En su mensaje, Farruko comienza por señalar que no aprueba la acción violenta de Will Smith, ya que no se trata de una “guerra contra la carne”, sino contra el espíritu. En cuanto al actor, señaló que parece que vive una lucha interna donde el demonio lo puso a prueba.

“Aquí veo a un Will Smith que tiene una lucha fuerte con si mismo, y Dios lo está llamando”, explicó el cantante en una publicación realizada el 28 de marzo. “Estas son pruebas a veces, el demonio de la frustración, el del ego y la furia nos vencen porque somos humanos”.

Aunque no menciona a Chris Rock si hace alusión a sus acciones dentro de la ceremonia que llevaron a Smith a reaccionar, esto al señalar que existen momentos donde el mundo solo ataca a las personas sin compasión por volverse viral o por llamar la atención.

Añade que esto es algo común del mundo del espectáculo al que calificó como “canibalismo” y explicó que es fácil que cualquiera pierda los estribos y no sepa la reacción que pueda tener.

“Por eso hay que orar todos los días y pedirle a Dios compasión, sabiduría, tolerancia y prudencia para poder salir de la puerta de tu hogar para el mundo porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar”, comentó Farruko. “Will Smith hermano nos sueltes tus oraciones, errar es de humanos, pídele a Dios que te de dirección”.

