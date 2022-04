“Hasta mira pornografía para ayudarnos”: Xoana revela que su papá la apoya

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La argentina Xoana González vuelve a ser noticia luego de revelar que cuenta con el apoyo de sus padres e incluso, su progenitor le da tips para sacar mejor contenido en Onlyfans, pues él mira pornografía.

En entrevista con Infobae, la ‘Gaucha’ confesó que todo fue color de rosas al inicio. “Mi papá al principio estaba en negación, la noticia le chocó dos o tres días. Pero ahora nos apoya e incluso nos presta sillas para hacer coreografías. Es lo máximo, nos empezó a dar ideas y hasta ve pornografía para ayudarnos”.

También puedes ver: Hombre ruso y mujer ucraniana huyen de la guerra y se casan en México

Por su parte, su madre vio con buenos ojos el proyecto, siempre y cuando la haga realmente feliz, por lo que también la apoyó. “tengo unos papás maravillosos”, acotó.

La modelo también comentó sobre los pedidos que le hacen sus fanáticos. Ella calificó de ‘perturbador’ algunos pensamientos que tienen sus seguidores; sin embargo, no le tiene miedo a los retos, por lo que intentará complacerlos. “Lleva mucho tiempo y trabajo, pero se pudo hacer. Nosotros estamos abiertos a ideas y vamos decidiendo cuáles hacer. Y este no nos parecía mal y para delante”, agregó.

También te puede interesar: Dueño de cevichería que le dio trabajo a Dalia quedó sorprendido: “Ella es bien chamba”

Finalmente, también comentó que producir el contenido que hace en Onlyfans no es una tarea sencilla, sino más bien, todo lo contrario; sin embargo, recibe críticas a diario. “No es fácil. Cargo con un estigma de gente prejuiciosa que no se da el tiempo de conocerme. En realidad, me importan muy pocas personas en la vida, y la gente que me ama, me ama como soy y me deja ser”, continuó.

Vale agregar que, en el programa de Magaly Medina se reveló que el departamento que se compró Xoana en el distrito de Chorrillos está valorizado en S/ 250,000 y que ha llegado a ganar hasta 10,000 dólares mensuales.

Mira también: Luciana niega ‘roche’ tras encuentro con Flavia: “¿Por qué tendría que haber un problema?”