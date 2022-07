Janet Barboza sobre romance de Jesús Barco y Melissa Klug: “Mucha lata para tan poca sardina”

Compartir Facebook

La popular ‘retoquitos’ generó la carcajada de más de uno al decir que el futbolista, Jesús Barco, no estaría a la altura de Melissa Klug.

En la última emisión de ‘América Hoy’, el programa decidió referirse a la ausencia de Farfán en la primera comunión de su hijo menor con Melissa Klug. La razón de esto, habría sido que el futbolista estaba entrenando con su club y fue duramente criticado al respecto.

Sin embargo, luego le llegó el turno a Melissa Klug que recientemente dejó en claro que su boda con Jesús Barco no será este año, porque tienen otros planes. Es allí que las conductoras empezaron a hablar de algunas idas y venidas que ha tenido ese romance.

Janet, fiel a su estilo, no se guardó nada y decidió soltar su opinión sin pelos en la lengua. La popular ‘retoquitos’ dijo que le parecía que Jesús Barco no estaba a la altura de ‘La Klug’ y que su matrimonio podría no llegar a concretarse.

“Esas idas y venidas… no, no se casan. (…) La veo demasiado potra, mucha mujer, demasiado mujer para poca sardina”, expresó Janet. La ‘retoquitos’ se mantuvo en su ley pese a los comentarios de sus compañeros y agregó: “Es mi punto de vista, que esa relación ya se enfrió”.

Janet Barboza le responde a Melissa: “Ella pudo volver al programa si terminaba con Anthony”

La conductora de ‘América Hoy’ no perdió la oportunidad de lanzarle una contundente respuesta a Melissa con reveladoras palabras.

Muchos se quedaron sorprendidos de la salida de Melissa Paredes de ‘América Hoy’ cuando Magaly reveló las imágenes de su ampay con Anthony Aranda. Y hace poco Janet Barboza explicó que Melissa no fue separada del programa por protagonizar aquel ampay, sino que por decisión propia.

La propia Melissa se comunicó con el productor de ‘América Hoy’ para pedirle que Janet aclarara lo que estaba comentando de su salida del programa. Ella fiel a su estilo, dejó las cosas bien en claro y reafirmó que el ampay no ocasionó la salida de Melissa.

“Melissa Paredes no fue separada por las imágenes que ustedes vieron. A ella se le dio tres semanas de licencia y tendría que haber regresado a conducir ‘América Hoy’ con nosotros”, comentó Janet al principio.

Luego detalló que la única condición que le pusieron a Melissa es que no podía mantener su romance con el ‘activador’. “Sin embargo, lo que si teníamos claro en producción y en GV es que no se iba a aceptar que ella continuara una relación con Anthony Aranda” señaló.

“Melissa Paredes iba a regresar a ‘América Hoy’ siempre y cuando siga sola, pero no pasó, ella eligió a Anthony Aranda”, agregó.

