JB dedica sentida carta por el fallecimiento de su productor: “te vamos a extrañar”

El actor humorístico Jorge Benavides dejó en shock a propios y extraños al comunicar el sensible fallecimiento de su productor ejecutivo, popularmente conocido como Chugo.

En un extenso mensaje a través de redes sociales, el siempre carismático esta vez no hizo gracia ni presentó alguna de sus parodias, sino más bien, le escribió el último adiós a su productor y amigo.

“Querido Chugo me parece mentira que ya no estés con nosotros. Seguramente, ustedes que siguen el programa habrán escuchado mencionarlo en algunos Sketch. Y en algunas oportunidades lo hacía pasar a escena para llamarle la atención como la Tía Gloria. El era el Productor Ejecutivo de nuestro programa y el día de ayer recibimos la terrible noticia que había dejado de existir”, dice en un primer momento.

“A todos sus seres queridos, familiares y amigos mi más sentido pésame. Y a ti Chuguito en donde quiera que estés gracias por tu excelente trabajo que hizo posible entregar a nuestros seguidores un programa como a ti te gustaba, hacerlo A1. Que en paz descanses Chuguito. Te vamos a extrañar”, agregó.

Andrés Hurtado se burla de ‘La Chola Chabuca’ y JB: “No somos competencia”

Andrés Hurtado sorprendió en la última edición de su programa al llamar en vivo a Ernesto Pimentel y Jorge Benavides, productores y humoristas en sus respectivos canales. “Mi competencia no tiene nada bueno, hasta la ‘Chola Chabuca’ me ve. Ni ella ve su canal. Voy a llamar en vivo a mi competencia, Ernesto Pimentel”, expresó Hurtado, dejando en shock a todos.

El primero en contestar fue Ernesto Pimentel, por lo que Andrés Hurtado hizo de las suyas.“¡Ernesto Pimentel! Papacito hermoso. Miren, él me ve, no a su canal (risas). Te amo mucho, mi ‘Chabuca’ preciosa. Discúlpame, sin la ‘Chola’ en la televisión no funciona. Tienes que volver pronto, sigue tu programita, pero no es lo mismo. Tú eres el sol que brilla”.

Luego, fue el turno de Jorge Benavides. Este mismo al contestar le respondió de forma brusca, por la amistad que también tienen. “Oye, ¿qué quieres?”. “Hijito precioso. Qué lindo eres. Y todavía te pones con la mano así (en la cara). O sea, mi competencia solo ve mi programa. ¿Dónde han visto eso? No somos competencia”, respondió Hurtado.

