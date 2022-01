Jefferson Farfán asegura que viste ropa de Gamarra: “No todo es de marcas exclusivas”

Compartir Facebook

La ‘Foquita’ reveló en uno de sus más recientes videos de YouTube que él utiliza todo tipo de marcas de ropa para vestirse bien, no solo marcas exclusivas.

Jefferson Farfán subió un nuevo video a su canal oficial de YouTube en el que está intentando compartir algunos momentos importantes de su vida. En él, se animó a hablar sobre los atuendos que utiliza, pues siempre resalta por las exclusivas marcas que ropa con las que viste.

Sin embargo, la ‘Foquita’ quiso dejar en claro que él no solo usa marcas exclusivas como Gucci, Louis Vuitton, Givenchy u otras. Jefferson asegura que utiliza también marcas accesibles para todo el público, y hasta viste con prendas de Gamarra.

“No creo que es un tema de gusto, de criterio, ¿no? Sí, a mí me encanta. Me gusta verme bien, me encanta vestirme bien, pero, así como lo puedo hacer con una marca buena o exclusiva, por así llamarlo, también puedo vestirme con una marca de Gamarra, de Zara, H&M o cualquier marca”, dijo.

Para luego explicar que tiene muchas prendas de vestir de esas marcas, ya sea porque se las regalan o porque él mismo se las compra. “Tengo mucha ropa de esas marcas. Mis primos me han traído mucha ropa de Gamarra y otros amigos también me han regalado prendas en otras oportunidades. La gente piensa que todo es marca y no es todo marca”, dijo.

Tras el sensible fallecimiento de la abuela paterna del 10’ de la selección, Jefferson Farfán, el blanquiazul utilizó sus redes sociales para expresar un conmovedor mensaje en homenaje a la matriarca de su familia.

Vía Instagram, el popular ‘10 de la calle’ compartió unas emotivas líneas, donde se le aprecia junto a su abuelita, quien lo acompañó en varios pasajes de su vida.

“La vida me ha dado muchos momentos hermosos que me han llenado de dicha y felicidad. A veces se piensa que por las cosas que ponemos en redes nuestras vidas solo reflejan cosas positivas. Pero la vida no es así, hay momentos buenos y también otros tristes”, empezó diciendo.

“Hoy me tocó vivir lo segundo, y no es fácil. Voy a extrañar a mi abuela, pero sé que ya está en un mejor lugar al lado de Dios. Él la cuidará y la tendrá en su gloria y eso me llena de consuelo. Gracias mamá Rosa por los momentos vividos, descansa en paz”, agregó conmovido.

