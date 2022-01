Johanna San Miguel revela que tiene nuevo galán: “Soltera pero nunca sola”

Compartir Facebook

La ‘chata’ San Miguel se animó a revelar el estado actual de su situación sentimental y confesó que tiene un misterioso galán con el que sale.

Johanna San Miguel habló tras la primera semana de estreno de ‘Habacilar’ y dejó en claro que su vida laboral va viento en popa y su vida sentimental también. La conductora de televisión conversó con ‘Más Espectáculos’ en donde recordó las vacaciones que tuvo en México.

“Me fui de viaje, por el tema de restricciones me sentía cerrada, así que me fui a un sitio que no tenía este tipo de libertades, dónde tú decides si estar con mascarilla o no. Me encanta, uno de mis sueños es ir a México”, comentó.

Asimismo reveló que está solterísima, pero no sola pues ya tiene a un misterioso galán que ronda por su vida. “Sola nunca, soltera pero no sola, la gente tiene que vivir su vida, la vida solo es una realmente, después de todos lo que hemos vivido, y uno tiene que estar rodeada de afecto”, señaló Johanna San Miguel.

Johanna San Miguel sigue enamorando a sus seguidores con la tremenda figura que ha logrado mantener a sus 54 años. La conductora de televisión utilizó sus redes sociales para compartir unos videos de lo que viene disfrutando en sus vacaciones.

La ‘chata’ San Miguel habría viajado fuera del país, pero ha preferido mantener en reserva el lugar al que se fue. Pero lo que sí hizo público, fue su visita a la playa y su esbelta figura disfrutando del mar en un traje de baño de dos piezas.

“Chau 2021. ¡Hola 2022! Sé que vienes con todo y acá te espero emocionada. Lo mejor de lo mejor de lo mejor para ustedes y sus familias”, escribió Johanna para darle la bienvenida al nuevo año.

Varios días después, la conductora de televisión subió un video en el que recopila los mejores momentos de sus vacaciones y de paso se despide del lugar. “Free”, escribió Johanna junto al video, que en español se traduce como “Libre”.

