Korina Rivadeneira: “Mario se muere por el hombrecito y tener la parejita”

La modelo Korina Rivadeneira reveló detalles de su embarazo y no dudó también en contar los deseos de su esposo Mario Hart.

En diálogo con un diario local, la también actriz se animó a contar que junto a Mario Hart sueñan con tener una familia numerosa. Pues bien, en este segundo embarazo, el ‘Chato’ prefiere tener al hombrecito, pues espera la parejita (con la mayor Lara).

“Mario se puede por que sea hombre (…) Si es niña, se van a acompañar para toda la vida y van a ser mejores amigas. Si es niño, es una bendición porque al fin voy a tener la parejita y voy a poder marcar un stop y comenzar mi carrera de actuación”, declaró la exintegrante de Esto es guerra.

Korina también comentó cómo se enteró de su embarazo. Según comentó, fue su madre quien le sugirió realizarse un test de embarazo, pues para sus ojos de madre, parecía… y no falló.

“Me sentía rara, decía: ‘Siento que me estoy muriendo (…) Mi mamá vino y me dijo que tenía que hacerme la prueba porque tenía cuerpo de embarazada”, dijo. “En ese momento, no estaba en nuestros planes tener un hijo. Cuando (Mario) me escuchó, yo estaba con ataque de risa, le enseñé la prueba y él dijo: ‘No puede ser’… Fue hermoso, pero fue una gran sorpresa”, continuó.

«No sé si sabe que viene un hermanito», Korina Rivadeneira preocupada por su hija Lara

La pronta llegada de su segundo bebé cuando su hija menor tiene casi dos años ha hecho que la menor desarrolle actitudes hostiles tanto así que la propia Korina pidió ayuda en sus redes sobre como manejar el berrinche en los niños.

Además, no sabe como hacerle entender poco a poco a su hija que pronto vendrá un hermanito para que así la relación entre ambos sea de amor y armonía.

Es así que la ex pareja reality enrumbó a Piura para pasar unas cortas vacaciones y la modelo aprovechó para publicar unas tiernas fotografías de su crecida pancita a pesar de tener tan solo 4 meses de embarazo.

«Creo que crecimos», posteó la venezolana en su cuenta de Instagram, refiriéndose a su pancita. En otro clip, mostró el lujoso hotel que permanecerá en los próximos días. «Por fin llegamos al paraíso», escribió la modelo.

