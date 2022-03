Korina tras revelar que tendrá un hombrecito: “Va a ser igualito a mí”

Compartir Facebook

La modelo venezolana se acaba de enterar del sexo del bebé que lleva en su vientre y está segura que será una versión de ella en masculino.

Korina Rivadeneira y Mario Hart tuvieron su fiesta de revelación el día de ayer y fue allí que conocieron el sexo del segundo bebé que tendrán. Ellos serán futuros padres de un varoncito, quien será el hermano menor de Lara.

La modelo venezolana se mostró más que emocionada por el nuevo bebé que pronto tendrá en sus brazos y lo expresó en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, Korina compartió una imagen de la ecografía de su bebé y un emotivo mensaje.

“It’s a boy (es un niño). Y así es como mi bebé posó para su foto revelación 😆 ahora subo todo lo que sucedió este día. Todos ustedes me dijeron que sería niño y así fue ¡son lo máximo!”, escribió al inicio.

Sin embargo, luego aprovechó para hacer una petición y es que Korina espera que su bebé sea idéntico a ella, así como su primera hija, es idéntica a su papá, Mario Hart. “Y ¿cómo me siento?; Dios me bendice de las formas más lindas, primero una niña y ahora un niño, estoy segura que será como yo, así como estaba segurísima que Lara sería igual a mario. Ya verán… y estoy hablando de personalidad también, ya me toca un minimí ¡lo justo!”, señaló la modelo venezolana.

El chico reality Mario Hart no ocultó su emoción tras conocer el sexo del bebé que está en camino. En una reunión privada, el piloto de autos y la modelo venezolana Korina Rivadeneira conocieron que esperan al ‘Marito’.

“Se viene Marito Jr. Estamos muy felices y agradecidos con Dios porque sigue llenándonos de bendiciones. Siempre soñé con tener ‘la parejita’ y ya es una realidad”, escribió en su cuenta de Instagram. “Pero sobre todo, felices de que Kori esté llevando un embarazo súper bueno y que nuestro bebé esté viniendo fuerte y sano. Te seguiremos esperando con todo el amor del mundo, hijo mío”, agregó.

