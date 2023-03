Magaly arremete contra Gino: “No tienes que contarnos tus dudas”

Compartir Facebook

¡Las alucinadas de Gino Assereto! Ese fue el banner que pusieron en “Magaly Tv, La Firme” para hablar sobre los recientes post en redes del “Tiburón”. En los últimos días, el ex de Jazmin Pinedo ha estado en boca de todos al compartir diversos mensajes en Instagram, donde deja más de una interrogante. Ante esto, Magaly no dudo en “chancar” al chico reality.

“Era el color del tinte del cabello. Algo le estaba pasando, le estaba causando algún tipo de malestar psicológico. Ahora pone una foto y menciona, no sé porque, tratando tal vez de generar polémica sabiendo que hay mucha gente que lo fastidia”, empezó diciendo Magaly.

La “Urraca” también aseguró que Gino debería ser más cuidadoso con lo que sube a redes sociales. Magaly expresó que hay muchas personas que critican al “Tiburón” y él, al subir ese tipo de contenido, se expone a las burlas de los usuarios.

“Hay gente que siempre lo anda fastidiando. En las redes sociales hay personas que critican todo y el habla de un closet. ¿Quién lo manda a hablar del closet? Ni siquiera sabe en donde se ha metido”, prosiguió Magaly.

Magaly se refirió a uno de los últimos post en redes que subió Gino, en el cual él habla sobre “el closet de las limitaciones mentales”. La “Urraca” criticó duramente a Gino por emplear esos términos, ya que considera que quiere sacar provecho de la controversia.

“Y después no quiere que la gente malentienda que él está hablando o que él mismo está saliendo de un closet. Y acá ya todos sabemos lo que se entiende por salir del closet. Después no quiere que lo troleen, no quiere que le digan cosas. Estamos en un país machista, tan nada inclusivo, que habla de la palabra closet y todo el mundo te estigmatiza”, finalizó Magaly Medina.