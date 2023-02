Magaly ‘trollea’ a Leslie Shaw tras rumores entre Tommy Mottola y Thalía

Compartir Facebook

Magaly Medina tuvo como invitada en su último programa a Leslie Shaw tras los rumores en el que señala a la artista peruana cómo la manzana de la discordia entre el matrimonio de Thalía y Tommy Mottola.

La conductora aprovecho el estreno de su último tema musical para preguntarle a la rubia acerca de estos rumores que van tomando forma no solamente aquí sino en México qué es donde se inició estas especulaciones.

Fue entonces cuando Leslie recalcó que no conoce al esposo de Thalía a pesar de haber compartido con la actriz mexicana un tema musical al que le realizaron un videoclip fue ahí donde se dijo que ambas eran bastante cercanas.

Además, la cantante mencionó que en sus gustos no se encuentran personas de edad sino más que nada chibolos.

Sin embargo, Magaly aprovecho la oportunidad del estreno de su canción para trollear a la rubia.

«Muy bien, ahora la presentación oficial de ‘Piscis’… Leslie Shaw, su nuevo disco. Los dejo con la llamada ‘trampa de Tommy Mottola’”, dijo la popular ‘Urraca’.

Ante este comentario Leslie lo tomo con bastante humor que le siguió la corriente a la conductora.

«Magaly, no seas así, ¿por qué? Ahora todas las esposas me van a tener miedo y yo no he hecho nada. No, no, no… escuchen ‘Piscis’”, respondió Leslie.