Mamá Patricio Parodi defiende Luciana Fuster: “La están criticando incorrectamente”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Verónica Costa, la mamá de Patricio sorprendió a todos al salir en defensa de su actual nuera, Luciana Fuster en redes sociales.

Luciana Fuster recibió una ola de críticas nuevamente, hace unos días, cuando las hermanas de Patricio dejaron entrever que no tenían una buena relación con ella. Pese a que luego Luciana aclaró que eso no es así, las críticas continuaron, por eso la mamá de ‘Pato’ salió a defenderla.

La mamá de Patricio sorprendió a más de uno al utilizar sus historias de Instagram para defender a su actual nuera. «Me tomo este momento para aclarar las especulaciones y la cantidad de mensajes que me llegan sobre si acepto la relación de Luciana con mi hijo, si me llevo bien con ella, etc, etc».

“Solo diré, que siempre me he dado la oportunidad de conocer a cada una de las parejas de mis 4 hijos, y Luciana no será la excepción”, agregó. Asimismo, confirmó lo que en su momento dijo Luciana, que ellas ya se conocen y han comido juntas.

“Hemos cenado una vez, que fue el día que me la presentó Patricio, y estoy segura que habrán muchas oportunidades más. Pido no inventen cosas, pido respeto pero sobretodo pido empatía para una mujer, que a su corta edad, viene siendo criticada de una forma que no es la correcta. Muchas gracias”, expresó.

Mire también: Magaly se ríe de Fabio y Anthony: “Se tienen hambre porque los dos fueron snack de Paula”

Mafer y Majo Parodi se mandaron con todo al revelar que no pasan ni con agua a la nueva novia de Patricio Parodi, Luciana Fuster.

Las hermanas del ‘Pato’ fueron invitadas al canal de YouTube de la mejor amiga de Flavia Laos, Kiara Trigoso. Allí, Kiara les preguntó a Mafer y Majo Parodi sobre las novias que tiene y ha tenido su hermano.

En primera instancia, la joven conductora del canal de YouTube se refirió a los códigos de amistad de los que tanto se habló en el tema Luciana Fuster. “¿Qué prefieren? ¿Mal amiga o mal novio?”, preguntó Kiara. Las mellizas no dudaron en responder: “Mal novio”.

Pero luego llegaría la pregunta picante del programa, en la que le preguntaron a Mafer y Majo si preferían que su hermano esté con novia o soltero. Y una de ellas no tuvo reparo en revelar que no tiene ningún aprecio por la actual pareja de Patricio Parodi, Luciana Fuster.

“¿Hermanos solteros o hermanos con novia?”, preguntó la joven. Mafer Parodi, ni corta ni perezosa, no se quedó callada y dijo lo siguiente: “Depende, pero ahorita solteros”. Esto causó la sorpresa de su hermana y las risas de todos los presentes.

Además: Ethel lanza dardo contra Dalia por falta de trabajo: “Mi mamá vendía pan con pollo”