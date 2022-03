Hermanas de Patricio no quieren a Luciana Fuster: “Prefiero a mi hermano soltero”

Compartir Facebook

Mafer y Majo Parodi se mandaron con todo al revelar que no pasan ni con agua a la nueva novia de Patricio Parodi, Luciana Fuster.

Las hermanas del ‘Pato’ fueron invitadas al canal de YouTube de la mejor amiga de Flavia Laos, Kiara Trigoso. Allí, Kiara les preguntó a Mafer y Majo Parodi sobre las novias que tiene y ha tenido su hermano.

En primera instancia, la joven conductora del canal de YouTube se refirió a los códigos de amistad de los que tanto se habló en el tema Luciana Fuster. “¿Qué prefieren? ¿Mal amiga o mal novio?”, preguntó Kiara. Las mellizas no dudaron en responder: “Mal novio”.

Pero luego llegaría la pregunta picante del programa, en la que le preguntaron a Mafer y Majo si preferían que su hermano esté con novia o soltero. Y una de ellas no tuvo reparo en revelar que no tiene ningún aprecio por la actual pareja de Patricio Parodi, Luciana Fuster.

“¿Hermanos solteros o hermanos con novia?”, preguntó la joven. Mafer Parodi, ni corta ni perezosa, no se quedó callada y dijo lo siguiente: “Depende, pero ahorita solteros”. Esto causó la sorpresa de su hermana y las risas de todos los presentes.

El ‘Pato’ hizo su aparición en EEG 10 años y se pronunció sobre la denuncia pública de bullying que hizo Luciana Fuster, dándole todo su apoyo.

Patricio Parodi y Luciana Fuster ya han confirmado que ambos están enamorados y en salidas con miras a un romance. Es por eso que cuando presentaron al ‘Pato’ como una de las “bombas” de EEG, era inevitable que hable sobre la situación de Luciana.

Y es que recientemente la modelo expresó el malestar que está viviendo por los constantes ataques y mensajes de odio que recibe. El ‘Pato’ no se pudo quedar callado y decidió pedir un límite para que la prensa se inmiscuya de manera tan comprometedora en la vida de las figuras públicas.

“De hecho, me afecta, me afecta saber que la persona que quiero está mal, pero es algo que ha pasado hace mucho tiempo y no es primera vez (…) Tiene que haber un límite, y quien tiene que poner un límite es un ente”, expresó.

