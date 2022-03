Ethel lanza dardo contra Dalia por falta de trabajo: “Mi mamá vendía pan con pollo”

Compartir Facebook

La conductora de televisión sorprendió a todos al recordar que su mamá trabajaba de lo que sea cuando era madre soltera, como Dalia Durán.

Dalia Durán estuvo en el programa de ‘América Hoy’ el pasado jueves para hablar de sus problemas económicos. Ella explicó que está sin trabajo y no pudo trabajar por un mes dado que le dio una fuerte depresión.

Luego aseguró que ya superó la etapa de la depresión y está lista para trabajar pero hay algunos detalles que no le permiten hacerlo. En ese momento Ethel Pozo recordó a su madre, Gisela Valcárcel, que la crio sola y con solo 17 años.

La conductora de televisión recordó que su mamá buscaba generar ingresos desde donde sea, y eso la llevó incluso a salir a las calles a vender. Gisela trabajaba vendiendo panes con pollo cuando no la llamaban para estar en televisión, y Ethel se lo comentó a Dalia.

“Mi mamá me decía que, cuando no tenía programa, hacía unos ricos pan con pollo y que salía a venderlos; y que si se quedaba un día sin trabajo iba a salir a vender el pan con pollo. Todas tenemos un talento y, por supuesto, que tú lo tienes”, señaló Dalia.

La cubana se conectó desde allí con el programa ‘América Hoy’ para hablar una vez más sobre la difícil situación por la que atraviesa. Dalia mostró su hogar y las conductoras del programa notaron que afortunadamente está viviendo en buenas condiciones, que no son precarias.

En los últimos minutos de su enlace con el programa, ella decidió enviarles un mensaje a todas las mujeres que son víctimas de maltrato. “Saben cómo soy, en mi corazón no existe maldad alguna, no estamos libres de sufrir una recaída, que he pasado por un tema tan delicado como el que he venido arrastrando, muchas personas quizá no entiendan”, señaló.

“Lamentablemente en el país hay personas que ni siquiera son conocidas y necesitan ayuda, tienen que saber que no están solas, no se queden calladas, es lo peor que pueden hacer”, agregó.

