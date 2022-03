Mario quiere que su segundo hijo lleve su nombre y Korina dice: “Estamos negociando”

Compartir Facebook

Mario Hart espera que su segundo bebé se llame igual que él, pero parece que a Korina no le gusta tanto la idea y está en “negociaciones” con él.

El piloto de autos y Korina Rivadeneira están más que emocionados por la pronta llegada de su segundo bebé. Ellos han expresado por todos los medios que están felices de que su familia crezca, pero aún no definen el nombre del hermano/a de la pequeña Lara.

Korina reveló que hay algunos problemas para ponerse de acuerdo en un nombre para el bebé, puesto que Mario señaló que él quiere que su hijo lleve su nombre. Esta idea no es la favorita de Korina y por eso, prefiere negociar con el piloto.

“Estamos ‘negociando’, vamos a ver qué pasa, por lo pronto ya conocimos al bebé y debo recocer que se parece a Mario, mi parto está programado para agosto”, reveló Korina para un medio local.

Asimismo, explicó que ni ella ni Mario conocen el sexo del bebé, pues están esperando hasta la llegada de la mamá de Mario Hart. “Aún no sabemos el sexo del bebé porque queremos revelarlo cuando venga la mamá de Mario. Esta ‘pancita’ ha sido diferente a la de Larita, a veces he saltado o corrido y me he dado cuenta que estoy embarazada”, contó la venezolana entre risas.

La modelo Korina Rivadeneira reveló detalles de su embarazo y no dudó también en contar los deseos de su esposo Mario Hart.

En diálogo con un diario local, la también actriz se animó a contar que junto a Mario Hart sueñan con tener una familia numerosa. Pues bien, en este segundo embarazo, el ‘Chato’ prefiere tener al hombrecito, pues espera la parejita (con la mayor Lara).

“Mario se muere por que sea hombre (…) Si es niña, se van a acompañar para toda la vida y van a ser mejores amigas. Si es niño, es una bendición porque al fin voy a tener la parejita y voy a poder marcar un stop y comenzar mi carrera de actuación”, declaró la exintegrante de Esto es guerra.

Korina también comentó cómo se enteró de su embarazo. Según comentó, fue su madre quien le sugirió realizarse un test de embarazo, pues para sus ojos de madre, parecía… y no falló.

“Me sentía rara, decía: ‘Siento que me estoy muriendo (…) Mi mamá vino y me dijo que tenía que hacerme la prueba porque tenía cuerpo de embarazada”, dijo. “En ese momento, no estaba en nuestros planes tener un hijo. Cuando (Mario) me escuchó, yo estaba con ataque de risa, le enseñé la prueba y él dijo: ‘No puede ser’… Fue hermoso, pero fue una gran sorpresa”, continuó.

