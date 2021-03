Mayra Couto sobre el Día de la Mujer: «No es para celebrar»

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Desde sus redes sociales, la actriz y recientemente ganadora de un premio del Ministerio de Cultura, Mayra Couto, se manifestó sobre el Día de la Mujer, así como también aprovechó en invitar a sus seguidores a apoyar su última producción.

La famosa ‘Grace’ de la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’ llamó a que sus fans y seguidoras apoyen ‘El calzón de Camila’, su más reciente cortometraje de 3 minutos.

“Las invito, los invito y les invito a que vayan a ver mi cortometraje que está disponible en el Festival ‘Hecho por mujeres’, estoy muy orgullosa”, expresó al respecto.

Mira también: Natti Natasha elogia a Yahaira Plasencia: «Tiene un súper talentazo»

Asimismo, poco después, dejó ver que el 8 de marzo, Día de la Mujer, no es para celebrar, sino para conmemorar la lucha de muchas de nuestras antecesoras.

“Vamos a levantar nuestra voz, no es un día para celebrar, sino para conmemorar el trabajo que hacemos las mujeres, cómo aportamos a la economía, y un sinfín de cosas, si quieren pueden ‘googlear’. No se trata de que Dios hizo a la mujer perfecta y no sé qué, se trata de muchas cosas más”, subrayó.

Mira también: Guerreros peruanos pierden en su debut en EEG Puerto Rico