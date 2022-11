Natalia Salas se rapa debido al cáncer que sufre y su esposo hace lo mismo

Compartir Facebook

Una de las actrices peruanas más reconocidas viene pasando un difícil momento al haber sido diagnosticada con cáncer de mama.

Natalia Salas recordada por su actuación en ‘Al Fondo Hay Sitio’ viene atravesando una dura batalla en la que no está sola viene siendo respaldada por su familia y amigos más cercanos.

Es así que la actriz decidió raparse por completo el cabello ya que se le viene cayendo debido a los tratamientos a los que se somete, esto quedó registrado en un video en las redes de Natalia.

«Hoy se me empezó a caer el pelo y me dolió…

Me habían dicho que dolía. Y es verdad. Preferí adelantarme… y raparme.

Bueno… me rapó mi @chejocoloma», empezó diciendo Salas.

Una gran muestra de amor

Lo que más sorprendió es que mientras Natalia era rapada por su novio Sergio Coloma este también se animó y se rapo como símbolo de apoyo emocional a su pareja, el acto enterneció a miles de usuarios y personajes conocidos que se animaron a comentar y darle fuerzas a la actriz.

Asimismo, Natalia agradeció el gesto de su novio y expresó lo mucho que lo amaba pues la viene acompañando desde que toda su enfermedad surgió brindándole apoyo emocional y velando por el cuidado de su hijo cuando ella no puede estar ahí.

«Mi compañero hermoso… ¡cómo te amo Carajo! Me amas tan bonito y tan amable, que no hay día que no agradezca porque seas el papá de Leandro y mi amado marido», finalizó Natalia.