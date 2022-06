Niñera con trastorno lanza a bebé por la ventana: “Me sentí asfixiada”

Compartir Facebook

Una niñera fue acusada de intento de homicidio, luego de aventar por la ventana al bebé de 13 meses que cuidaba y que desde el pasado martes se encuentra ingresado en estado grave en un hospital de Módena (centro de Italia). La mujer explicó que lo hizo durante uno ataque de ansiedad, informaron los medios locales.

“Fui yo quien lanzó al niño por la ventana. No fue un gesto premeditado, sino el resultado de una enfermedad que me sobrevino de repente, me encontré en un estado de catalepsia, me sentí asfixiada e hice ese gesto al que no puedo dar una justificación“, dijo Monica Santi, según ha revelado su abogada.

Los hechos sucedieron, cuando la mujer, de 32 años, cuidaba al niño en la localidad de Soliera (Módena) y lo lanzó sin remordimiento desde el segundo piso, causándoles lesiones graves.

Monica Santi, acusada de intento de homicidio, está ingresada en la cárcel de Módena, donde confesó al juez de forma “espontánea” que aquel día se encontraba “en una realidad paralela”.

La acusada confesó que después del lanzar al bebé fue a buscar a la mujer de la limpieza y le dijo: “Ahora el niño es libre”, explicó la abogada.

El juez ordenó un examen psiquiátrico para evaluar el estado de la mujer y confirmó la orden de detención, una medida apoyada por sus abogados que temen que vuelva a sufrir algún tipo de trastorno psicológico y que consideran que así se encuentra más protegida de sí misma.

El pequeño de un año de edad, sigue internado en el Hospital Maggiore de Bolonia en estado muy grave, aunque según los médicos está reaccionando bien al tratamiento.

El horror despertó gran indignación entre la población y se pide tener cuidado con quien se deja a cargo a los más menores de la casa.

