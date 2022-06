Mujer se casa con muñeco de trapo y tienen un “hijo”

Compartir Facebook

Cuando crees que lo has visto todo, llegan las redes sociales para demostrarte que no es así. Tal es el caso de Merivone Rocha, una mujer brasileña que sorprendió a todos cuando compartió clips en TikTok revelando que se había casado con un muñeco de trapo, de nombre “Marcelo”.

Pero esto no termina aquí, sino que también tuvieron un hijo, pues en algunos videos se ve a Merivone, que está en TikTok como @kmeirivonerocha, sosteniendo un bebé también de trapo.

Esto por supuesto causó gran revuelo en redes sociales, pues usuarios se preguntaban si se trataba de una broma, o tal vez la brasileña sufría de alguna enfermedad mental.

Fue tanto el furor, que los videos tienen hasta cinco millones de vistas, y cientos de comentarios. Después de viralizarse, Merivone escribió en sus redes que se trataba de una “una obra de teatro. Buscando un sueño”

Aunque algunos medios locales aseguran que la mujer busca llamar la atención a través de sus polémicos videos, para que alguien le regale una casa, donde pueda vivir con sus hijos.

Joven se casa consigo misma y planea luna de miel: “me amo”

Kshama Bindu, una joven influencer de 24 años de la ciudad de Vadodara, en la India, ya eligió el lugar para casarse y puso fecha. Ya escribió sus votos y aunque no tiene pareja, no le importa: pretende casarse con ella misma en una práctica que se ha hecho más habitual en el mundo y se denomina “sologamia”.

Considerada como el primer caso de automatrimonio en la India, Bindu describió su decisión como un acto de amor propio. En declaraciones a The Times Of India, dijo: ”Nunca quise casarme. Pero sí quería convertirme en novia. Así que decidí casarme conmigo misma”.

La joven quiere romper los estereotipos e inspirar a otros que están ”cansados de buscar el amor verdadero”.

“En un momento de mi vida, me di cuenta de que no necesito un príncipe azul porque soy mi propia reina. Quiero el día de la boda, pero no el día siguiente. Por eso he decidido casarme conmigo mismo el 11 de junio. Me vestiré como una novia, participaré en rituales, mis amigos asistirán a mi boda y luego regresaré a mi casa en lugar de ir con el novio”, dijo a los periodistas

Sobre la sologamia, dijo que “es un compromiso de estar ahí para uno mismo y el amor incondicional por uno mismo. También es un acto de autoaceptación. La gente se casa con alguien a quien aman. Me amo a mí mismo y por eso a esta boda”, explicó Kshama, que trabaja para una empresa privada.

Mira también: Pakistaní mató a tiros a su hija recién nacida porque deseaban tener un varón