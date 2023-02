Compartir Facebook

Magaly Medina arremetió contra Melissa Paredes en la edición de su último programa en Magaly TV la firme.

Y es que cómo se recuerda la conductora contó que asociados al club árabe en el cual asistió Melissa con Antonio Aranda y su pequeña hija no recibió buenas críticas de parte de los asistentes del lugar.

Como se sabe Magaly afirmó que según testigos Melissa tenía un bikini demasiado pequeño dejando poco a la imaginación lo que habría incomodado a varias mujeres en el club y además se supo que ella pagó toda la cuenta que se consumió ese día.

Al parecer estos comentarios la sacaron de cuadro a Melissa y tildó a la conductora de clasista por lo que la ‘Urraca’ no se quedó callada y habló fuerte y claro.

“No soy clasista ni racista, yo he contado lo que la gente me contó (…) Lo que creo que en realidad no le agradó fue que me dijeron que ella fue la que apagaba la cuenta. Yo creo que eso fue lo que le molestó que evidenciáramos que su activador no puede ni pagar una cuenta. (…) ¿Quién ha criticado su bikini? Con manzanitas te voy a decir la próxima. Voy a enviarte mi texto con traducción para que me entiendas”, dijo Maga.

Además, Magaly aprovechó para recordarle a Melissa porque es tan famosa haciendo referencia al recordado ampay que protagonizó cuando aún era esposa de Rodrigo Cuba.

“Que le voy a hablar a Melissa Paredes de decencia, si no supo respetar el compromiso con Rodrigo Cuba, el padre de su hija. Si miras para otro lado te vas de manera decente y elegante de la vida de alguien, pero no le haces lo que hiciste al ‘Gato’. No me compares porque yo no soy sapo de tu misma acequia”, agregó.