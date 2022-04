“No soy una santa y nunca lo seré”: Melissa Paredes reconoce sus errores

Compartir Facebook

La exconductora Melissa Paredes llegó como invitada al set de ‘En boca de todos’ y se sometió al juego de preguntas donde respondió de un poco de todo.

«Les pido perdón absolutamente a todas las personas que se sintieron tocadas con mi tema, en su momento, por una imagen que yo tenía, por cómo ustedes me veían. Pero las personas que realmente me siguen, me conocen, saben cómo soy yo, saben cómo siempre he sido yo. No soy una santa y nunca lo voy a ser», afirmó Melissa Paredes en En boca de todos.

En ese momento, Ricardo Rondón le preguntó si tenía que reconocer algún error que haya cometido, a lo que ella dijo:

«Lo malo fue salir a hablar tan pronto. Yo creo que se debió primero arreglar todo en privado, ser todo más cauteloso y quizá no exponer tanto nuestra vida privada de esa manera. Siento que ese fue un grave error que tuve», declaró la enamorada de Anthony Aranda, quien está muy agradecida con la vida por su mejor regalo, su hija Mía Cuba Paredes.

Melissa Paredes pasó Semana Santa junto a Anthony Aranda y su hija

Melissa Paredes compartió en sus redes sociales lo que han sido sus días de feriado junto a su ‘Gatito Activador’.

La ex conductora pasó estos días de Semana Santa en una playa de Lima junto a Anthony Aranda ambos se dejaron ver en sus cuentas oficiales de Instagram derrochando amor por todo lado.

Es así que la modelo compartió los bellos momentos que vivió no solo con el bailarín sino también con su hija demostrando que poco a poco se convierten en una familia.

En la foto de la influencer se puede le puede ver en una fogata junto a Anthony y su pequeña derrochando ternura.

Como se recuerda Melissa hizo una broma en sus redes cuando llegó a la playa desatando todo tipo de comentarios en las redes. «Te salió más barato», fuero n las palabras de la modelo en referencia a Anthony quien al parecer la iba a llevar a otro lugar pero terminaron en una playa.

