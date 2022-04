“No tengo una relación con nadie”, Karen Dejo responde tras ampay

Compartir Facebook

La popularmente conocida como ‘La Sabrosura’ rompió su silencio sobre las imágenes que salieron al aire en el programa de Magaly Tv La firme.

Como se sabe la ‘Urraca’ expuso un ampay de Karen Dejo donde se le ve ‘chapando’ con un joven en una discoteca y después con otro empresario en otro lugar con quien fue vinculada a inicios de año.

Es por eso que la ex chica reality habló fuerte y claro sobre las imágenes descartando algún tipo de romance con alguno de los hombres captados.

Al ser consultada por su relación con César Rey de Castro, la modelo evitó entrar en detalles y solo se limitó a dejar claro que actualmente se encuentra soltera y que dicho beso no representa algo importante para ella.

“¿Y ese beso que significó?”, le consultó la reportera de espectáculos. “Nada, cuando te das cuenta que las cosas no van, no van, yo estoy sola, no tengo una relación con nadie”, respondió la popular ‘Sabrosura’.

Asimismo, también se le preguntó por las salidas con Christian Buller a lo que la modelo aseguró que si pasaron Semana Santa juntos pero todos han ido en plan amigos y que aseveró que no tiene ningún romance con el empresario.

“Intenté tener algo con una persona, pero las cosas no prosperaron por culpa de ustedes (programa Magaly TV, La Firme). No quiero hablar de un tercero porque no tiene nada qué ver y quiero respetar”, acotó.

Karen Dejo protagoniza accidente vehicular y deja un herido

En la última edición de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González comunicó la alerta de último minuto anunciando que Karen Dejo había sido protagonista de un accidente automovilístico, preocupando a más de uno.

En pleno programa, el reportero se acercó hasta el centro de trabajo de la chica reality y la modelo, sin problemas salió a hablar para esclarecer los hechos.

“Vi a la derecha (mientras iba manejando) y estábamos a punto de chocar, menos mal que el chico reaccionó y yo también reaccioné, sino el impacto hubiera sido más fuerte. Me asusté horrores y el chico también. Hubo impacto, pero no fue fuerte, el chico cayó con la moto y no le pasó nada a la moto, y mi carro solo tiene un rasguño”, contó.

“Me asusté mucho porque, antes que ser artista, está uno como persona y su integridad. Me acerqué, se me bajó un poquito la presión, pero me tranquilicé y uno ya sabe reaccionar ante momento complicados y con la gente del salón llamamos a los bomberos y llegaron rapidísimo”, añadió.