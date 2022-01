Compartir Facebook

El cantante peruano Pedro Suárez Vértiz, fiel a su estilo, decidió pronunciarse tras lo sucedido con el joven que insultó a serenos en Miraflores. Reveló, además, que se trata de su sobrino, quien sufrió agresiones de parte de los uniformados.

“Te voy a dejar en la calle, ¿tú crees que eres lo mismo que yo?”, “no tienes idea de quién es mi familia”, “dame tu placa”, fueron algunas de las frases de índole clasista que lanzó el joven.

“No tienes idea de cuán orgulloso estoy de ti (…) por tu excelente papel de padre con mi sobrino Stefano. Aunque no lo vea desde que nació. No sabes los años que te has ahorrado en educación, y lo que ha ganado Stefano en madurez, con la viralización de los hechos. Te felicito también por no denunciar públicamente la lesión de clínica en la rodilla de tu hijo, producto de la pateadura que le propinaron y que extrañamente, la grabación de la misma, no fue entregada por Serenazgo a los medios de comunicación, ni subida a redes sociales. Hubo una infame agresión verbal contra Serenazgo, sí, pero previamente hubo una infame agresión física contra tu hijo”, comentó en sus redes sociales.

Humilla a serenos y su padre le mete tremenda cachetada

A través de las redes sociales viene circulando un video que rápidamente se ha convertido en viral, sobre todo por la forma de cómo reacciona el padre al ver que su hijo no respetó el toque de queda y encima se puso malcriado con las autoridades policiales.

Aunque se desconoce los nombres de los involucrados, por la vestimenta del sereno que realizó la intervención se podría deducir que esto sucedió en el distrito de Miraflores, en Lima.

En el clip se aprecia que el joven actúa amenazante y se resiste a ser intervenido por la PNP y aduce que fue golpeado por el sereno, a quien exige que se identifique.

“Dame tu placa, dame tu nombre, como cualquier oficial decente. ¿Dónde está mi mamá? No tienes el pu** derecho de venirme a taclearme (…) Me has faltado el respeto a todas las formas”, señala.

Le metió una cachetada

Ante la negativa del joven de callarse y más bien lanzar improperios, el padre con las venas cargadas de sangre al ver el indignante comportamiento de su hijo, le propinó una tremenda cachetada que de primer momento, hizo callar al muchacho. Sin embargo, posteriormente continuó gritando, por lo que el hombre lo amenazó: «¡Quieres que te reviente!»

Seguramente con la vergüenza encima y el atrevimiento de su hijo, el padre no le quedó de otra que poner en su lugar al joven que visiblemente se le notaba un tanto mareado.

