‘Peluchín’ sobre ‘Habacilar’: “Relanzarlo sin Raúl Romero es como relanzar ‘El Chavo’ sin Roberto Bolaños”

El conductor de televisión se sumó a la ola de críticas contra ‘Esto es Habacilar’ y dejó en claro que Raúl Romero era gran parte del éxito de ese programa.

El estreno de ‘Esto es Habacilar’ sigue dando de qué hablar por la presencia de algunos personajes icónicos, y la ausencia de otros como Raúl Romero. Y es que según Rodrigo Gonzáles, el popular ‘cara de haba’ es de las figuras principales de ‘Habacilar’ y sin él, el nuevo programa no es el mismo.

“Relanzar ‘Habacilar’ sin el ‘cara de haba’, es como relanzar ‘El Chavo’ sin Roberto Bolaños”, expresó Rodrigo Gonzáles. El popular ‘Peluchín’ quiso decir que Raúl Romero es pieza fundamental para ‘Habacilar’, al mismo nivel de importancia que tiene Roberto Gómez Bolaños, quien interpreta al ‘Chavo del 8’.

“Lo prescindible son los que hacían el coro a Raúl, si no está Tomate Barraza la gente no se acuerda, si está Roger allí arriba… pero Raúl es la bisagra. No puedes tener Habacilar sin el ‘cara de haba’”, agregó ‘Peluchín’.

A pesar de las duras críticas que se desataron en las redes sociales donde acusaron al conductor Roger del Águila de racismo por algunas frases desatinadas, el programa ‘Esto es Habacilar’ registró un promedio 20 puntos de rating y con picos de 23 durante su primer emisión.

Minutos antes de empezar con el primer juego, Roger soltó frases que causaron indignación en Twitter. “No te robes el micro”, “Te secuestraron o estabas afuera vendiendo chicharrones”.

“Ojo que ya no estamos en 2005 y ser racista ya no es gracioso. Roger del Águila diciéndole más de una vez a este concursante ‘¿y tú estabas pasando en tu mototaxi?’, ‘¿lo han traído de la cárcel?’ y riéndose él solo”, comentó un internauta.

