Rosángela Espinoza y la posibilidad de incursionar en Onlyfans: “Sería millonaria”

La ‘chica selfie’ sorprendió con nuevas revelaciones sobre la posibilidad de incursionar en el mundo de Onlyfans y ganar allí dinero extra.

Rosángela Espinoza se animó a conversar con sus seguidores y responder algunas de las consultas más comunes de sus fans. La popular ‘Rous’ recibió una vez más la consulta de si podría crear contenido en Onlyfans.

“¿Sacarías un Onlyfans?”, preguntó uno de los seguidores de la ‘chica selfie’. Ella pensó bien en su respuesta unos segundos antes de lanzarla, pues consideró la gran cantidad de dinero que podría ganar de incursionar en esa plataforma.

“Me haría millonaria… No, no hay forma”, dijo ‘Rous’ luego de unos segundos. Y es que la ‘chica selfie’ asegura que está trabajando duro y parejo para no tener la necesidad de ingresar a Onlyfans, además está segura de que hacer ese tipo de contenido no es lo suyo.

“(…) Por eso estoy estudiando, haciendo mis empresas. No, no va conmigo”, finalizó Rosángela.

La popular ‘chica selfie’ al parecer ya cerró bien el ciclo que tuvo en Esto es Guerra ya que recientemente la modelo usó sus redes sociales para dar una noticia a todos sus seguidores.

«Limpieza digital«, inició diciendo Rosángela en sus redes y contó un poco de que se trataba esta singular práctica.

«Así como limpias tu casa sacando todo lo que no necesitas y arreglando tus cosas. De esta forma debes hacer lo mismo con tus dispositivos electrónicos y redes sociales», continuaba diciendo Espinoza.

De inmediato un usuario atinó con su respuesta ante la pregunta, «Adivina que fotos borre» de la modelo.

«Tus fotos en EEG», dijo el usuario a lo que Rosángela confirmó de inmediato.

«Si, los lindos recuerdos están guardados en mi corazón, cumplía 5 años en febrero, que rápido pasa el tiempo», dijo la ‘chica selfie’.

Y es que desde que la influencer dejó el programa de competencia al parecer le puso la cruz a la posibilidad de volver y prefiere quedarse con todos los momentos vividos en Esto es Guerra.

