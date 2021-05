¿Por qué vacunarte contra la influenza?

La influenza sigue siendo uno de los mayores desafíos de salud pública del mundo. Cada año, se estima que hay mil millones de casos a nivel global, de los cuales 3 a 5 millones son casos graves, lo que resulta en 290 mil a 650 mil muertes respiratorias relacionadas con la influenza.

En el contexto que vivimos por la pandemia del covid estas cifras pueden agravarse. La vacunación anual es la forma más efectiva de prevenir esta enfermedad. Con la cercanía del pico epidemiológico de la influenza estacional, ahora más que nunca es importante vacunarse contra la influenza debido al covid-19.

De esta forma se reduce el riesgo de que se empalmen ambas enfermedades y se produzca una “doble pandemia”. El Dr. Raúl Urquizo, pediatra neonatólogo y ex Decano del Colegio Médico de Lima, indica que la aplicación de la vacuna contra la influenza no solo podría reducir el aumento de los casos de esta patología, sino también evitar más complicaciones que se pueden sumar a las relacionadas con el coronavirus.

Mira además: ¡A tener cuidado! En estos puntos te roban el celular

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS), insta a mantener la vacunación durante la pandemia con el objetivo de no sobrecargar los sistemas de salud con brotes de enfermedades inmunoprevenibles.

GRUPOS DE RIESGO

Si bien la influenza estacional puede afectar a todos, existen grupos de riesgo como madres gestantes, adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas (asma, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, enfermedad pulmonar crónica, obesidad, enfermedad cardiovascular y personas con un sistema inmunodeprimido).

Por ello, el especialista advierte que la vacunación es especialmente importante en estas personas, ya que pueden presentar complicaciones más graves al contraer influenza. Se debe garantizar altas tasas de vacunación especialmente en dichos grupos para protegerlos también contra eventos cardiovasculares agudos asociados con la influenza.

Este mensaje es especialmente relevante para los cerca de 1,4 millones de diabéticos y 6 millones de hipertesos que residen actualmente en el país, quienes ya poseen, de base, un alto riesgo de ataques cardiacos.

14 DÍAS

Además, Urquizo señala que, respecto a la coadministración de vacunas, la OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan esperar un intervalo mínimo de 14 días entre la administración de la vacuna del covid (cualquiera de las dos dosis) y otras vacunas.

Entérate de más: Exigen a candidatos respetar resultado de las elección

Para finalizar, el Dr. Raúl Urquizo enfatiza que, si bien es necesario que las personas acudan a vacunarse, se deben tomar en cuenta algunas recomendaciones para asistir a los centros de salud de forma segura como respetar la distancia física de al menos dos metros entre cada persona, usar doble mascarilla y protector facial, y evitar las aglomeraciones en todo momento.

el dato

Los virus de la gripe cambian de año en año, es por esto que la vacuna contra la gripe es actualizada anualmente para incluir las nuevas variedades de virus. Es importante que las personas puedan ser inoculadas cada año desde los 6 meses de edad hasta la edad adulta mayor.

#Espectáculos "Me muero de miedo, no puedo, estoy congelado. Si ellos piensan que, al no pasar esto, significa que tengo que dejar el programa, que tomen la decisión", retó el excombatiente 🥺https://t.co/IaKFxze1qD