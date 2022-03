Compartir Facebook

Rodrigo González ‘chanca’ a ex de Dorita: “Ese tipo es una porquería”

El popular ‘Peluchín’ no se guardó nada y sin ‘roche’ arremetió contra la ex pareja y padre del hijo de Dorita Orbegoso, quien tiene una denuncia por agresión.

Rodrigo González arremetió fuertemente contra Pablo Donayre, la ex pareja y padre del hijo de Dorita Orbegoso. Y es que Dorita denunció a su ex pareja por violencia psicológica, en donde contó a detalle todos los fuertes adjetivos que le dijo a la modelo.

“De verdad que el nivel de violencia que tiene hacia ella, veo difícil una conciliación (…) si él realmente ha creído que todo lo que hace Dorita o su trabajo es sucio, pues él en su cabecita podrá pensar ‘le voy a quitar a mi hijo’”, dijo ‘Peluchín’.

Asimismo, le dejó en claro a todo el público que ese tipo de insultos no se deben normalizar de ninguna manera. “Decirle esto a alguien no tiene nunca, nunca, nunca, no normalicemos eso porque dicen ‘yo te lo digo porque al final soy el padre de tu hijo, yo te lo digo porque te he querido, yo te lo digo porque en el fondo te quiero hacer reaccionar’”, señaló.

“Nadie que te habla de esta manera, nadie que te dice esas palabras, nadie que te veja, que te maltrata, que te insulta, que te minimiza, que hace esto, pero ni el 30% de esto, te puede haber querido ni siquiera algún día, o sea, este tipo es una porquería, esa es mi opinión personal”, sentenció.

Dorita Orbegoso denunció en el mes de noviembre del 2021 al padre de su hijo por maltrato físico y psicológico. Sin embargo, esta vez volvió a la comisaría para interponer nuevamente una denuncia contra su ex pareja por violencia psicológica.

En el parte policial, ella detalló todos los insultos que el padre de su hijo, algo que dejó sorprendido a más de uno por los fuertes calificativos. Asimismo, en la denuncia también expresó que su ex pareja la estaba prácticamente amenazando.

“Eres una persona sin principios, vergüenza siento de haber estado con alguien como tú (…) Porque la ley me ampara es que te voy a quitar a mi hijo, maldita la hora en que te conocí y te hice famosa”, eran algunas de las cosas que contó Dorita.

Asimismo, de alguna forma le recriminó a Dorita por empezar a salir con el futbolista Jerson Reyes. Parece que su ex pareja se sintió insultado y también le lanzó fuertes palabras por esta situación.

“Me has hecho pasa vergüenza nacional con las imágenes de tu nuevo marido. Ya me sentaré a esperar tu final, ya verás cómo acabarás”, se lee en la denuncia.

