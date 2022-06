Se casan vestidos de negro y causan furor en redes sociales: ella portaba un sombrero

Compartir Facebook

Una pareja se casó vestida de negro en Nueva Laredo, Tamaulipas, y generó gran sensación en redes sociales. Esto, luego de que se llevó a cabo la Campaña Estatal de Matrimonios Colectivos donde decenas de parejas inscritas celebraron su unión legal en la entidad.

De esta manera, la cuenta de Facebook del DIF Nuevo Laredo compartió las fotografías de las parejas recién casadas, pero una llamó poderosamente la atención de los usuarios por el sombrero de la recién casada.

En una de las imágenes de los recién casados compartidas por el DIF Nuevo Laredo, había una en particular que llamó la atención de los usuarios.

Sin embargo, no fue tanto el color del atuendo de ambos lo que causó impacto, sino que el sombrero que ella llevaba puesto.

La imagen muestra el momento en el que ella firma el acta de matrimonio, mientras su ahora esposo mira fijamente el documento.

Comentarios de la gente

En la publicación, además de las felicitaciones por su casamiento, las alusiones al sombrero de ella acapararon la mayoría de los comentarios. Incluso, hubo personas que llegaron al punto de preguntarle dónde lo había comprado.

“Felicidades, chica si ves esto donde compraste tu sombrero, esta hermoso”, dijo una usuaria.

Tras el revuelo que causó su vestimenta, la recién casada, identificada como Amber, agradeció las muestras de cariño de los usuarios en la publicación.

En este sentido, expresó que un día antes de la boda lloró mucho al no saber si se vería bien con dicha ropa y el sombrero por dudar “si era su estilo”.

“Gente que ni me conoce diciéndome que me veía muy linda, muy original, que les gusto mi sombrero y ayer que fui a parisina la señora que me atendió me dijo que desde que llegamos nos voltearon a ver porque nos veíamos muy bien y le dije que no sabía cuánto había llorado un día anterior porque no sabía si me iba a ver bien o si era mi estilo. Nomas me puse eso porque Carlos me dijo que me veía muy linda.. siento muy bonito que a todos les haya gustado como me veía, sobre todo a mi esposo”.

