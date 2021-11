Sheyla Rojas aplaude el trabajo de padre de Antonio Pavón: “Es un papá maravilloso con su hijo”

Compartir Facebook

La popular ‘Shey Shey’ se animó a hablar del gran trabajo de padre que hace Antonio Pavón, con la crianza y el amor que le da a Antoñito.

Sheyla Rojas estuvo de invitada en ‘Al sexto día’, como era de esperarse, tenía que hablar sobre un tema que fue muy cuestionado en su vida como la de la crianza de su hijo. ‘Shey Shey’ evitó dar muchos detalles al respecto, pero asegura que ella sabe cómo hacer su trabajo de madre.

“Yo sé lo que soy sé lo que hago por mi hijo, por mi familia”, dijo. Asimismo, señaló que todas las críticas que recibió en su momento le afectaron mucho: “En su momento fue muy fuerte, para ser madre nadie nace sabiendo”, señaló.

Además, expresó la gran labor de padre que hace Antonio Pavón a la hora de criar y educar a su pequeño Antoñito. “Es un papá maravilloso con su hijo, ama y adora a su hijo”, comentó.

Ella explicó que ambos tomaron la decisión de que Antoñito viva en España, y asegura que finalmente fue la mejor decisión que pudieron tomar. “Lo primero era que quería era llevarlo Antoñito conmigo a México y luego juntos tomamos la decisión de que vaya a España y digo: wau digo fue muy buena decisión”, expresó.

La popular ‘Shey Shey’ estuvo en el programa ‘Al sexto día’ y el tema sobre el que la han criticado más de una vez, el interés, salió a relucir.

Sheyla Rojas está aprovechando su estancia en Perú para hablar sobre los temas más sonados acerca de su vida. Ella estuvo de invitada en el programa ‘Al sexto día’ y no pudo evitar referirse a un tema que le ha valido más de una crítica.

Y es que su fallido compromiso con Pedro Moral y las palabras de este, hicieron que Sheyla quede ante el público como una mujer interesada. Es por eso que la reportera del programa, no dudó en preguntarle si ella era una persona interesada.

“Yo no sé si decirlo así, pero conforme ha pasado el tiempo, yo sí creo que sí me he vuelto más estricta en ese aspecto”, expreso.

Luego agregó que lo que sí quería en ese momento de su vida era alguien que le ofrezca cierta estabilidad. “Obviamente sí quería que mi pareja tenga algo que ofrecerme”, dijo.

“No haría todo por dinero. Lo que siempre he querido y quiero es formar mi familia, es tener mi familia”, agregó.

