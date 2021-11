Sheyla Rojas: “sé lo que es tener solo cinco soles para tu menú”

Compartir Facebook

La modelo Sheyla Rojas habló largo y extenso con ‘Al sexto día’ y contó detalles de su vida, incluso antes de alcanzar la fama.

La exchica reality y exconductora de televisión hoy radica en México y ha sido controversialmente criticada por dejar a su hijo Antoñito en Perú y mudarse a otro país. Aunque hoy por hoy, guardan una bonita relación, incluso con el padre de su hijo, Antonio Pavón, Sheyla Rojas abrió su corazón.

«Soy una de las personas que he trabajado, he vendido zapatillas, ropa deportiva, he sido anfitriona, he repartido volantes en la calle. Me he mantenido sola, a mí nadie me ha mantenido. Siempre he salido adelante hasta a mis papás trataba de no pedirles plata. Yo sé que es tener solo 5 soles para tu menú», dijo en un primer momento.

Reveló además que lleva realizándose muchos ‘retoquitos’ sumando en total un poco de 100 mil soles de gastos. “Yo siempre lo he dicho. Yo dije una vez que yo soy 70 por ciento operaciones y todos los noticieros y portales. Sí me he hecho cosas”, agregó.

Sheyla Rojas responde a la madre de Luis Advíncula

La modelo aprovechó que se encuentra temporalmente de paseo en tierras peruanas para conceder una entrevista y responder sobre las declaraciones que dio en su momento la madre del jugador Luis Advíncula quién se mostró en desacuerdo que su hijo mantenga un romance con la ex rubia.

Como se recuerda Felicia Castrillón madre del jugador tildó a la ‘ex chica reality’ de interesada por lo que no le convenía a su hijo, estas declaraciones evidentemente disgustaron a la influencer quien se animó a responder. “Sí la vi, todo bien, no soy interesada, la señora no me conoce”, se defiende Sheyla Rojas.

