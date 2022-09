Stefano Salvini se enamoró de Johanna San Miguel a los 4 años

Compartir Facebook

Stefano Salvini admitió que conoció a San Miguel porque su tío era director de «Pataclaun» y que fue amor a primera vista.

Ambos tuvieron un romance luego de filmar «A los 40».

¿El primer gran amor no se olvida? El actor Stefano Salvini volvió a aparecer en sus redes sociales y sorprendió a propios y extraños con su nuevo look. El actor de 30 años de edad sorprendió con una larga melena, barba y un piercing en la nariz.

Stefano se dedicó a contestar preguntas que sus seguidores le habían dejado y entre las confesiones que realizó, hubo una que llamó la atención de más de uno. Stefano contó los pormenores de como conoció a su ex pareja, Johanna San Miguel.

El destacado actor nacional sorprendió a sus seguidores en Instagram con su confesión. Pese a que no brindó detalles de su relación con la conductora de “Esto es Guerra”, si se animó a contar el momento en que la vio por primera vez.

“La conocí a los 4 años. Mi tío era director de ‘Pataclaun’. ¿En serio te gustó la tía Johanna? No solo me gustó, me enamoré, era un chibolo loco y me enamoré”, comentó Stefano.

Pese a que los internautas quisieron burlarse de la situación, Stefano no se quedó callado y halagó a San Miguel. “La chata está paradaza. Ya quisiera yo llegar a los 54 años así”.

Ante su respuesta, los usuarios de Instagram no dudaron en hacerle algunas bromas, a lo que Salvini decidió seguirles el juego: “Debería ser gigolo de tías, señoras que ya estén hartan de sus esposos calvos y panzones. Si alguna tía ve esto con plata, por favor, escriban, yo muy feliz de ir”, sentenció.

Como se recuerda, el joven actor se hizo conocido en el 2014 por tener un romance con Johanna San Miguel luego de filmar la película ‘A los 40′. Ellos dieron por finalizada su relación en el 2015, cuando la conductora de ‘EEG’ tenía 47 años´ y él 22.