Stephanie Cayo se defiende de las críticas por su nueva película: “¡Pónganse a trabajar!”

La actriz no quiso callar más y salió al frente a defenderse del carga montón de críticas que viene recibiendo por su nueva película en Netflix.

Stephanie Cayo acaba de estrenar “Hasta que nos volvamos a encontrar”, la película que protagonizó junto a Maxi Iglesias. Y es que muchos han criticado que la apariencia de la actriz no es la idónea porque no refleja a las mujeres de Cuzco, provincia protagonista de la película.

Es por eso que ella decidió romper su silencio y defenderse de quienes la crítican en redes sociales dejando en claro que ella está acostumbrada a este tipo de comentarios. “Chicos yo estoy acostumbrada a que me hagan bullying desde el colegio… esto no es nuevo para mí, toda mi vida me he reído porque siempre me ha parecido que si hablan de ti están atrás tuyo, y uno debe mirar hacia adelante. Ríanse de lo que gusten, yo me reiré de ustedes. Incluso hasta de mí misma”, inició diciendo.

“Respecto a las críticas twiteras les reitero: Salgan de Twitter y pónganse a trabajar o hacer otra película ¡Vamos! Eso sí necesitamos, más peruanos haciendo cosas bonitas por nuestro país. Incentivar el odio entre peruanos debe dejarles un vacío grande”, agregó.

Sacó cara por Bruno Ascenzo

Asimismo, Stephanie Cayo no perdió la oportunidad de salir también en defensa de su amiga Bruno Ascenzo. Él es el director de la película y así como Stephanie, también ha recibido una ola de críticas por la historia que se cuenta en el filme.

“Mejor pónganse a hacer cosas por ustedes mismos… Y dejen a mi amigo Bruno tranquilo, que es maravilloso director y escritos. Repito, si vas a habalr muéstrame algo que hayas hecho, que hayas sacrificado tu vida, luchado por años y luego hablamos. A nosotros nadie nos ha regalado nada. ¡Pónganse a trabajar!”, expresó.

