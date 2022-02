Susy Díaz aconseja a Sheyla tras deformidad en labios: “Su boca se acomodará”

Compartir Facebook

La ex congresista utilizó toda su experiencia en cirugías para darle tranquilidad a Sheyla Rojas por visible deformidad en sus labios.

Sheyla apareció en ‘América Hoy’ para hablar sobre el incidente que estaría relacionado con la deformidad de sus labios. Y es que se habría sometido a una operación de papada que finalmente le está pasando factura y esa sería la razón.

Además, del aumento de labios que se hizo en algún momento. “Bueno, así pasa, después se le desinflará. Yo tengo experiencia en eso porque soy la pionera en ponerme colágeno en los labios”, expresó Susy Díaz.

Ella le pidió a Sheyla que mantenga la tranquilidad porque cualquiera sea la sustancia que se inyectó en los labios para hacerlos crecer, se iba a desvanecer con el tiempo. “La primera vez que me inyecté parecía ‘boca de llanta’, me asusté mucho, pero luego desinflama. Hay que saber dónde inyectarse ácido hialurónico o ‘botox’, porque un día me inyectó una cosmiatra y mi boca se me iba para un lado, como mordiéndome la oreja”, sentenció.

Cabe señalar que antes las complicaciones que ha tenido Sheyla en su salud, ella ha decidido no operarse más. ¿Será cierto?

Sheyla Rojas acaba de llegar al Perú y visitó el set de ‘América Hoy’ para resolver algunas interrogantes sobre su vida personal. Una de ellas fue acerca de lo raro que lucían sus labios por lo que se presumía era un aumento de excesivo de labios.

Sin embargo, Sheyla aclaró que no se trataba de eso, pero el raro movimiento de sus labios era consecuencia de una operación que se hizo en la papada. “Yo ya lo dije, más que el labio porque no es que me haya puesto más labios, sino es en la parte del procedimiento que me hice en la papada. Yo todavía estoy inflamada, entonces sí me cuesta. Me lo hice en noviembre”, explicó ‘Shey Shey’.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para explicar que esa última cirugía le valió múltiples complicaciones de inflamación en hinchazón. “Tuve un proceso inflamatorio muy severo, al principio ni siquiera podía comer… Estaba muy inflamada, de hecho dije nunca más me hago, no quiero saber nada. Curada, no quiero saber nada, sí me inflamé mucho los pies, las piernas, los brazos, la cara…”, dijo.

