Susy Díaz dice que Farfán es un buen galán porque “da buenos regalos y carteras de marca”

Susy Díaz se refirió por primera vez a Jefferson Farfán y lo calificó de “buen partido” porque es engreidor, gracias a sus posibilidades.

«La dieta de la ‘Foca’, que a todo el mundo provoca, pues es una persona que tiene mucho dinero, da buenos regalos como carteras de marca y todo. Es un hombre que te suma y es muy difícil encontrar un ‘partido’ así, es como buscar una aguja en un pajar. ¿Cuántas mujeres estarán atrás de él?», dijo en conversación con un diario local.

Asimismo, Susy Díaz aseguró que el futbolista es muy inteligente. «Él es un hombre inteligente, buen deportista y en el momento indicado llegará a su vida la persona que lo complemente y podrá tener una vida más tranquila».

Al ser al consultada por Olenka Mejía, excuñada de Yahaira, y la nueva relación con el ’10 de la calle’, Susy Díaz no tuvo mayores declaraciones más que desearle lo mejor.

«Bueno, si eso es verdad y los dos están solteros no hay problema. La vida es una sola y él puede salir con quien le dé la gana. Pero si tienen algo es mejor que lo mantenga a escondidas porque ahorita viene la ‘macumba’ o la mala vibra de sus ex, pasa algo y se separan».

Néstor Villanueva negó que haya querido cortar el vínculo entre Susy Díaz y su hija

El cantante Néstor Villanueva estuvo como invitado en el programa ‘América Hoy’ y dio algunos detalles sobre su relación con la madre de Flor Polo, Susy Díaz. “En mi relación, he tratado de dar todo lo posible en mi familia y todo lo demás. Siempre he respetado la posición de los padres y la familia.

Cuando ya tú tienes una relación, debe darse prioridad a la familia”, dijo. “Yo creo que Susy sí me quiere, los papas quieren lo mejor para nuestros hijos.

De repente, ella pensó que no era lo mejor para ella, tal vez no soy lo mejor”, agregó. Asimismo, Néstor negó que haya querido cortar el vínculo entre Florcita y su madre: “Para nada, ella pudo haber dicho eso en un momento de desesperación o preocupación.

Al contrario, en la vida puedo hacer eso porque es hacerle un daño”. “Siempre he respetado su posición de madre, tal vez no hemos coincidido en algunas cosas, pero siempre he respetado”, refirió.

