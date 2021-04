Tepha Loza revela que bloqueó a Pancho Rodríguez: “¿Para qué voy a tenerlo?”

Compartir Facebook

Le puso el parche. La modelo Spheanny Loza hizo tremenda revelación acerca de su expareja Pancho Rodríguez, pues se creía que guardaban una buena relación, tras terminar como enamorados.

Sin embargo, la hermana de Melissa confesó que, después de separarse, prefirió bloquearlo de todas las redes sociales, ya que es parte del pasado y no quiere seguir viviendo en dicha etapa de su vida. Incluso, lo eliminó de su lista de contactos.

“Bloqueados tengo muchos. Es que lo he bloqueado de todo mi teléfono, ¿para qué voy a tenerlo? Lo he bloqueado, he eliminado su contacto de mi Instagram, de todos lados, de mi vida. Es una etapa que ya pasó. Ya terminé con él, cada uno está haciendo su vida”, mencionó Tepha Loza ante la sorpresa de muchos.

En la entrevista para “En Boca de Todos”, la conductora Tula Rodríguez continuó husmeando en su teléfono, precisamente, su lista de reproducción y encontró la canción “Ya te olvidé” de Yuridia.

Al ser preguntada por dicho “single”, la modelo no tuvo reparos en aceptar que le gustaba mucho la canción y que ya enterró todo el pasado. Asimismo, está más enfocada en seguir creciendo en el ámbito laboral que conseguir algún galán.

