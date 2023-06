Compartir Facebook

Carlos Álvarez viene recibiendo amenazas de parte de extorsionadores quienes ya le han advertido que hasta piensan atentar contra su vida.

El cómico ha tenido que hacer público su caso y llevarlo directo a las autoridades pertinentes.

Dejan bala en su casa

El humorista contó que viene recibiendo diferentes amenazas mediante mensaje de texto y llamadas.

Pero la gota que rebalso el vaso fue encontrar una bala en la puerta de su casa.

Por lo que el humorista acudió a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) para hacer oficial su denuncia.

«Dicen que me van a matar, que no sé lo que me puede pasar. Durante semanas vengo recibiendo amenazas, como también muchísimas otras personas», empezó diciendo.

Además, narró que había visto algo extraño en su jardín y fue ahí donde encontró el casquillo.

«Hoy, a las 11.15 de la mañana, noté algo raro en el jardín de mi casa y veo que había tirado esto (mientras muestra el objeto). Es una bala 9 milímetros marca Langer. No había nada escrito», sostuvo.

Enfrenta la delincuencia

Por otro lado, Carlos Álvarez señaló que logro responderle a los sujetos y les dejo claro que no teme por su vida y se mostró valiente, en pie de lucha para frenar la delincuencia.

«Quiero decirles a quienes han hecho esto que, si es una amenaza o una advertencia, pues pierden su tiempo». acotó.

Además, aseveró que una bala no lo hará retroceder con sus objetivos de frenar a estos sujetos.

«Nosotros vamos a seguir adelante con nuestra cruzada contra la delincuencia extranjera y peruana. Creen que por una bala nos van a amedrentar. Tenemos que luchar contra la criminalidad», expresó Álvarez.

A favor de un país seguro

Por otro lado, como se recuerda el pasado 06 de mayo Álvarez impulsó una marcha para que se aprobara la ley que permite que extranjeros que comentan algún delito abandonen el país.

«Para que se expulse a los delincuentes extranjeros de cualquier nacionalidad que han venido aquí a nuestro país a desangrar al Perú con asesinatos, sicarios, extorsionadores, etc.”, manifestó.

Sin embargo, este movimiento horas después resultó inviable ya que algunos ciudadanos insultaron y agredieron al cómico.