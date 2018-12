Compañeros de Alan García clavan a fiscal Domingo Pérez

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de plagio agravado de su tesis para obtener el grado de magíster y falsedad ideológica. Los denunciantes son los abogados Patricia Tubilla Casanova y Ricardo Yturbe López, quienes figuran en el portal Infogob como militantes del partido aprista.

PIDEN INVESTIGACIÓN

Tubila explicó que el recurso presentado se basa en el análisis de la tesis que presentó Pérez a la Universidad Católica de Santa María. Ambos letrados pidieron “iniciar las investigaciones pertinentes y oportunamente formalizar denuncia ante el Poder Judicial conforme a derecho, a fin de evitar que los que resulten responsables se sustraigan a la acción de la justicia”.

SE DEFIENDEN

Al ser consultada por su militancia, Tubilla dijo que no estaba limitada por ser aprista y tampoco buscaba perjudicar a nadie. “Todas las personas somos iguales y nadie tiene corona. Más allá de militar en un partido ‘x’ eso no me quita mis derechos ciudadanos de poder ejercer una denuncia contra una persona”, sostuvo.

TRABAJA EN FISCALÍA

Pero, Tubilla labora como asistente fiscal en el Ministerio Público del Callao y, según el reglamento, no debería involucrarse en un caso externo si trabaja en la Fiscalía.

Teme por su vida

El fiscal Pérez solicitó protección para su familia al coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, por un tuit del congresista fujimorista, Carlos Tubino (“no lo quisiera, pero los sufrimientos que origina regresan”). “Ello desprende una advertencia, amedrentamiento o amenaza a la integridad”, sostuvo.