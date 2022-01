Andrea San Martín lanza mensaje ante críticas: “siempre me verán avanzando”

Compartir Facebook

Andrea San Martín utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje en medio de las críticas que atraviesa tras su pelea con Juan Víctor.

A través de Instagram, la ‘ojiverde’ contó todo lo que aprendió de sus padres: “Mis papás me enseñaron a no quejarme de ninguna circustancia en la vida. Todo tenía solución en mi casa, eso siempre recuerdo. Jamás escuché ninguna queja de su parte”.

“Ya de grande le di más valor al ser consciente de todo lo que uno como cabeza debe hacer y mientras que unos se sientan a esperar que les acomoden el camino, a mí me enseñaron a forjarlo”, agregó.

“Para mí esa es la mejor lección que me inculcaron porque creo que si me solucionaban cada piedrita no sería quien soy hoy en día. Estuvieron en los momentos más críticos de mi vida, pero también se escondieron para ver cómo aplicaba sus enseñanzas”, se lee en la imagen.

La influencer aseguró que recibió una buena preparación para enfrentar la vida: “En conclusión me educaron para la vida y así fue que pude continuar pese a la ausencia de uno de mis pilares”.

«Dentro de 4 paredes», Juan Víctor aún no puede sacar a su hija de la casa de Andrea

A través de sus redes sociales Juan Víctor dio a conocer su actual situación con su hija menor quien hasta la fecha aun no puede ir a su casa para visitar a su hermano mayor.

Sánchez realizó una rueda de preguntas de sus seguidores donde les permitió preguntar de todo cuando uno de ellos le preguntó por su situación con su pequeña hija.

«¿Puedes visitar a Lara?», fue la pregunta del usuario a lo que Juan Víctor respondió inmediatamente.

«Sí, dentro de cuarto paredes con cámaras de seguridad, con amenazas de ser denunciado, con frustración por parte de mi hijo. Sí si puedo visitarla», fue la respuesta contundente de Juan Víctor.

