Andrés Hurtado se burla de ‘La Chola Chabuca’ y JB: “No somos competencia”

Andrés Hurtado sorprendió en la última edición de su programa al llamar en vivo a Ernesto Pimentel y Jorge Benavides, productores y humoristas en sus respectivos canales.

“Mi competencia no tiene nada bueno, hasta la ‘Chola Chabuca’ me ve. Ni ella ve su canal. Voy a llamar en vivo a mi competencia, Ernesto Pimentel”, expresó Hurtado, dejando en shock a todos.

El primero en contestar fue Ernesto Pimentel, por lo que Andrés Hurtado hizo de las suyas. “¡Ernesto Pimentel! Papacito hermoso. Miren, él me ve, no a su canal (risas). Te amo mucho, mi ‘Chabuca’ preciosa. Discúlpame, sin la ‘Chola’ en la televisión no funciona. Tienes que volver pronto, sigue tu programita, pero no es lo mismo. Tú eres el sol que brilla”.

Luego, fue el turno de Jorge Benavides. Este mismo al contestar le respondió de forma brusca, por la amistad que también tienen. “Oye, ¿qué quieres?”. “Hijito precioso. Qué lindo eres. Y todavía te pones con la mano así (en la cara). O sea, mi competencia solo ve mi programa. ¿Dónde han visto eso? No somos competencia”, respondió Hurtado.

“Voy a ser presidente el 2026, no lo duden”

Andrés Hurtado aprovechó unos minutos de su programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ para comprometerse con todos los peruanos y animarlos a que voten por él en las próximas elecciones presidenciales.

Como es de costumbre el conductor presentaba casos sociales que requieren la atención del Gobierno y otras entidades por lo que Andrés dio a conocer el caso de una mujer con una hija con parálisis cerebral.

Es así que Hurtado expresó su preocupación por la pobreza en el país y por todo lo que deben pasar miles de familias sin los recursos necesarios para una correcta calidad de vida. “Me pregunto, me digo, me vuelvo a responder y decir ¿Qué vamos hacer con la pobreza extrema del país? No me queda otra, les he dicho, voy a ser el presidente del país el 2026, eso no lo duden”, dijo el conductor.

Hurtado indicó que tuvo que postergar su candidatura en 2021 por haberse contagiado del virus en más de una ocasión. “Mi candidatura ya está puesta (…) Tuve que interrumpir mi candidatura del 2021 para poder terminar mi tercer COVID-19”, explicó.

