Byron Castillo: Fallo de FIFA se conocerá antes de fin de mes

Byron Castillo es acusado de falsificar documentación para hacerse pasar como ecuatoriano, lo cual perjudicaría la clasificación al Mundial del “Tri”.

Abogado de Byron Castillo señala que Perú debería ocupar el lugar de Ecuador si es que FIFA castiga al «Tri». (Foto: Web)

¡Sigue la novela! El día de ayer se desarrolló la audiencia del caso Byron Castillo, el cual tiene en vilo a 3 países: Ecuador, Chile y Perú. Como se recuerda, hace unos meses, Chile solicitó que se le adjudiquen los puntos en los dos partidos en los que enfrentó a Ecuador. ¿La razón? El lateral habría jugado ambos partidos sin ser natural de Ecuador.

Si bien es cierto, en primera instancia, la FIFA desestimó el pedido de la Federación Chilena de Fútbol, los “mapochos” presentaron un recurso de apelación. Este fue analizado ayer, jueves 15 de septiembre, en una reunión virtual donde participaron las federaciones ecuatorianas, peruanas y chilenas. El plazo para conocer el veredicto es de 20 días, pero por la prontitud del Mundial, quizás se conozca antes.

AUDIENCIA FIFA CASO BYRON CASTILLO

Luego de que Chile asegurara que Byron Castillo es en realidad colombiano y no ecuatoriano, presentó su reclamo ante la FIFA. El alegato del país sureño es que, al darse este caso, Byron Castillo no debería haber sido partícipe en ningún partido de las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022. Para resolver el caso, FIFA solicitó la presencia del lateral en la reunión, pero el futbolista del León mexicano decidió no asistir.

Cabe precisar que, luego de perder en primera instancia, la ANFP decidió apelar ante la FIFA. Ahora, dentro de las pruebas presentadas, decidieron sumar el audio difundido por Daily Mail, donde Byron Castillo afirmaría ser colombiano. Ecuador, por su lado, insiste que con los dos fallos de la propia Justicia de su país, se ratifica que el central de 23 años cuenta con la nacionalidad ecuatoriana y, por lo tanto, no debería desarrollarse este escenario legal.

Mira aquí:

Extracto de la Confesión de Byron Castillo.

La obtuvo el Daily Mail 👀👂 pic.twitter.com/jmZIeO5cQm — 👀 Paulo 👀 🅿️+1️⃣0️⃣ (@PaulinhOpina) September 12, 2022

PERÚ PRESENTE EN CASO BYRON CASTILLO

Lo que llamó la atención de todos fue la presencia peruana en la reunión. La Federación Peruana de Fútbol estuvo representada por su presidente, Agustín Lozano. Asimismo, lo acompañó Jean Marcel Robilliard, secretario general y Sabrina Martin, gerente legal.

La presencia peruana responde a una posible sanción contra Ecuador. En caso la FIFA le dé la razón a Chile y castigue a Ecuador con pérdida de puntos, el equipo ahora dirigido por Juan Reynoso podría quedarse con el boleto a Qatar 2022. Para que eso suceda, la FIFA debe sancionar a Ecuador con la pérdida de todos los puntos donde jugo Byron Castillo, pero no le debe dar dichas unidades a ninguna otra selección de la Conmebol.

Por lo pronto, la FIFA tiene un aproximado de 20 días para emitir un nuevo fallo, pese a que algunos medios señalan que, a raíz de que el Mundial está próximo a iniciar (20 de noviembre), este podría conocerse en menos de 15 días. De igual manera, esta medida no podría ser definitiva, puesto que cualquier de las partes afectadas podría apelar al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).